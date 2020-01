Célébration des Ghoulies et de sa surprenante Queerness à 35 ans

Fonction de créature à petit budget Ghoulies est beaucoup de choses pour beaucoup de gens: une arnaque grossière et effrontée de Gremlins, une franchise de deuxième niveau du producteur / réalisateur prolifique de schlock Charles Band, et un plaisir coupable du milieu des années 80 qui rappelle les jouets pour enfants populaires Boglins.

Revisitant le film pour ses 35 ans, Ghoulies est tout cela et bien plus encore. Comme Meagan l’a expliqué dans sa chronique It Came From The 80s, il s’agit d’une franchise qui a attiré un public d’horreur potentiel avec sa couverture ridicule d’un petit monstre vert, dégoulinant de suintement, alors qu’il sort des toilettes (l’image n’était même pas à l’origine dans le film et a été ajouté à la suite de nouvelles prises de vue). Ce dont le public ne se souvient peut-être pas, c’est que les marionnettes goopy apparaissent à peine dans le film, et ce ne sont même pas les principaux antagonistes!

Ghoulies concerne en fait un culte dirigé par Malcolm Graves (Michael Des Barres), qui ouvre le film en tentant de sacrifier son fils lors d’un rituel satanique. Lorsque sa mère le protège avec une amulette magique, l’enfant est sauvé et les deux parents meurent. 21 ans plus tard, le garçon – Jonathan (Peter Liapis, âgé de 35 ans au moment du tournage) – hérite du palais de la famille et succombe lentement à l’influence démoniaque de son défunt père. Une grande partie du film se concentre sur la relation de désintégration de Jonathan avec sa petite amie Rebecca (Lisa Pelikan), qu’il finit par contrôler en utilisant ses nouveaux pouvoirs. Le dernier acte entier est consacré à un dîner hors de contrôle dans lequel les amis de Jonathan et Rebecca sont massacrés par les Ghoulies afin de ressusciter Malcolm, qui se révèle être le cerveau derrière l’obsession de Jonathan.

À bien des égards, Ghoulies est un film qui n’a pas réussi. Le script de Jefery Levy, co-écrit par le réalisateur Luca Bercovici, regorge de choix narratifs inhabituels: voix off du gardien secret de Jonathan, Wolfgang (Jack Nance) qui n’apparaît qu’au début et à la fin du film, des apparitions aléatoires de nains qui se chamaillent dans une armure médiévale et l’introduction précoce d’une demi-douzaine d’amis de Jonathan et Rebecca avant qu’ils ne soient mis à l’écart pour les 2/3 de l’exécution.

Malgré tous ces problèmes, le film est éminemment regardable. La conception des créatures des ghoulies – dont la plupart ont leur propre esthétique visuelle distincte – est à la fois mignonne et grossière. Les accusations de vol de Gremlins sont injustifiées car les deux films étaient en production en même temps (l’exposition de Ghoulies a été retardée en raison de problèmes financiers du groupe, ce qui a permis la sortie du film de Joe Dante en premier). La réalité est que Ghoulies vole beaucoup plus libéralement des Esprit frappeur avec sa séquence de clowns tueurs.

Ce qui rend le film fascinant, ce sont ses éléments sous-jacents prémonitoires. Oui, le film est un riff bas sur l’escalade des peurs du satanisme dans les années 80, mais il présente également une quantité importante d’abus relationnels et, étonnamment, une bonne dose de queerness pas si subtile.

Le film entier est secrètement fondé sur le fait que Malcolm allume son fils, Jonathan. Au départ, le collégien est présenté comme un gars décent avec une affection pour sa petite amie et ses amis, mais au cours du film, il empire de plus en plus car il est corrompu par le livre de sorts de son père. Rebecca obtient le pire: au début, Jonathan l’oublie, puis il commence à l’ignorer. Le couple se sépare quand il commence le sexe afin de l’imprégner de son propre héritier démon et, bien qu’il essaie de la protéger avec l’amulette de sa mère, lui et les nains finissent par l’hypnotiser pour qu’elle soit son serviteur.

Hélas Ghoulies ne résout pas ces problèmes de manière satisfaisante et la résolution est trop simpliste et trop claire. Jonathan et Rebecca se retrouvent naturellement ensemble et la complicité de Jonathan est écartée parce qu’il était sous l’influence et non lui-même. Pourtant, jusqu’à la fin trop gaie du film, Ghoulies sympathise clairement avec Rebecca et dépeint Jonathan comme un trou du cul toxique et intitulé dont le désir de pouvoir tue littéralement toutes les relations saines de sa vie.

L’une des relations du film est entre les amis de Jonathan, Mike (Scott Thomson), dont le trait caractéristique est qu’il porte toujours des lunettes de soleil, et le joli garçon Eddie (David Dayan). Les deux sont constamment aux côtés de l’autre, de sorte qu’ils apparaissent rarement seuls dans une scène (sauf pour mourir). Eddie, en particulier, est très proche de Mike, touchant et sautant régulièrement sur son «ami». Le signe le plus révélateur qu’il s’agit, en fait, d’une relation queer se produit dans le dernier acte: tous les fêtards se distinguent naturellement en couples, y compris Mark (Ralph Seymour) et Donna (Mariska Hargitay!), Dick (Keith Joe Dick) et Robin (Charlene Cathleen)… Et Eddie et Mike.

Cet appariement, alors que les garçons rient et fument un joint tout en s’appuyant intimement les uns contre les autres, est codé visuellement et narrativement comme une relation comparable à l’accouplement hétérosexuel des autres amis. Jetez dans la scène emblématique où Meathead Dick est attiré dans un baiser profond par Malcolm (déguisé en femme séduisante aux seins nus) et Ghoulies finit par être étrangement étrange.

Naturellement, le film ne se penche sur aucune des retombées émotionnelles de ces événements et suggérant même que Levy et Bercovici ont considéré ces questions lors de l’écriture du scénario donne probablement trop de crédit à Ghoulies. Pourtant, il est fascinant que tous ces composants se soient retrouvés dans un charmant petit film B sur les marionnettes démoniaques. En 1985, Ghoulies ne semblait peut-être pas plus qu’une arnaque bon marché de Gremlins, mais 35 ans plus tard, cette fonctionnalité de créature bizarre a un peu plus de substance que ce que les téléspectateurs pourraient attendre.

De plus, vous savez, un démon dans les toilettes.