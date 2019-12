“ Célébration du clip de Stan Lee de Marvel '', Pourquoi Nite Owl n'a-t-il pas pénétré dans les “ Watchmen '' de HBO et plus / Film

Vous voulez voir un extrait du prochain ABC spécial Célébrer Stan Lee de Marvel? Pourquoi n'était-ce pas Nite Owl dans la première saison de Watchmen? Quel groupe de critiques a décerné Joker l'honneur du meilleur film? Quelle était une certaine séquence d'action coupée de Ligue de justice? Fait Sebastian Stan vraiment mis assez de muscle pour que son Soldat d'Hiver le bras ne rentre plus? Souhaitez-vous un full-on Constantine et Lucifer croisement? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=RRBNvEQjbuw (/ intégré)

Voici un nouveau clip de The Dazzling Lorelai d'un épisode à venir de la série Disney + Projet Marvel Hero.

Sebastian Stan tellement gonflé pour Falcon et le soldat d'hiver, son vieux bras ne couvrant plus.

Watchmen producteur exécutif Damon Lindelof expliqué pourquoi ils n’ont pas inclus Nite Owl dans la serie.

Comic Book Resources revient sur Data East Captain America et The Avengers jeu d'arcade.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=O9P-2zBdB04 (/ intégré)

Marvel décompte le Top 10 des statues Marvel de la gamme ArtFX Premier incroyablement détaillée de Kotbukiya.

Falcon et le soldat d'hiver mettre des photos ont des aperçus Sebastian Stan et Daniel Bruhl tournage.

Voici un moment que nous n'avons jamais vu Avengers: Infinity War avec Ponton briser le Hulkbuster armure.

Marc Bernardin veut un Constantine et Lucifer crossover après la rencontre dans Crise sur des terres infinies.

En raison de la quantité de graphiques et d'images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message en TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: