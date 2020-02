Célébration du Jour de la Terre d’Animal Kingdom, un livre sur le monorail et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Animal Kingdom prépare une célébration du Jour de la Terre de plusieurs jours.

L’expansion des monorails Disney pourrait bientôt s’arrêter.

Et plus!

Chaque avril signifie une nouvelle célébration du Jour de la Terre, mais cette année sera vraiment très spéciale. 2020 marque le 50e anniversaire du Jour de la Terre, et Disney’s Animal Kingdom va tout faire, avec une célébration de plusieurs jours du 18 avril au 22 avril. Si vous êtes intéressé, il y aura beaucoup d’événements spéciaux, tels que des discussions avec experts en conservation, une expérience culinaire spéciale avec la légende d’Imagineering Joe Rohde (il est responsable à la fois de la conception globale du parc et de la zone sur le thème d’Avatar), et un aperçu de deux nouveaux documentaires Disney, Elephants et Dolphin Reef, qui seront présentés en première sur Disney + ce mois-là. (C’est, d’après ce que je peux dire, la première confirmation réelle que ces deux documentaires apparaîtront en avril sur le service de streaming.)

Il est rare que je fasse un lien vers une histoire Bloomberg ici, mais parfois, des mesures extrêmes sont nécessaires. Aujourd’hui, c’est parce que Bloomberg a annoncé la vente de l’activité ferroviaire de Bombardier, Inc. au constructeur de trains français Alstom SA. Vous pourriez très bien vous demander: «Qu’est-ce que cela a à voir avec les parcs à thème?» Eh bien, vous voyez, Bombardier a été responsable de la construction des monorails dans les parcs à thème Disney dans le passé. Il n’y a aucune garantie que cette vente aura un impact sur la création et l’expansion future des monorails de Disney, mais la vente peut sans aucun doute mettre un frein à leurs plans. Ce n’est que le début d’une histoire potentiellement plus grande, alors surveillons-la.

J’ai mentionné qu’Alston est un constructeur de trains français, qui sert de merveilleuse suite à notre prochaine histoire, en se concentrant sur Disneyland Paris. (Excusez-moi, c’était une merveilleuse séquence, et je n’entendrai aucun argument à ce sujet.) Actuellement, Disneyland Paris possède deux parcs à thème, mais cela pourrait changer au cours des 16 prochaines années. Ou, plus précisément, si Disney veut y construire un troisième parc à thème, ils ont littéralement 16 ans pour le faire. Disney et le gouvernement français ont récemment modifié leur accord sur le nombre de parcs que la station peut avoir; ce nouvel amendement est subordonné au fait que la station compte 22 millions de visiteurs par an, ce qui représenterait une augmentation de 7 millions par rapport à ce qu’ils ont actuellement. Disney doit avoir quelque chose dans sa manche… ou ils se contentent de donner un coup de pied dans la boîte, vu que l’accord précédent leur a donné jusqu’en 2026.

Parlons maintenant des livres. OK, parlons d’un livre. Oui, celui-ci a à voir avec les parcs à thème, et il a même à voir tangentiellement avec une histoire dans la colonne d’aujourd’hui. Le 1er septembre, Disney publiera le livre The Disney Monorail: Imagineering a Highway in the Sky, écrit par Jeff Kurtti, Vanessa Hunt et Paul Wolski. Le livre se concentrera sur l’histoire des monorails Disney et comment ils ont été envisagés pour la première fois à la fin des années 1950. Je ne peux pas me porter garant de chaque livre sur les parcs à thème Disney, mais un regard en arrière sur les monorails semble être un incontournable garanti pour tout amateur de parcs à thème.

Il est temps pour une autre séquence merveilleuse dans la colonne d’aujourd’hui, et celle-ci est encore meilleure que la précédente. Kurtti, lorsqu’il n’écrit pas de livres sur l’histoire de Disney, écrit des articles de blog sur l’histoire de Disney. Récemment, il a mis en évidence une fresque préférée des fans à Epcot conçue par Claudio Mazzoli. La murale se concentre sur la façon dont l’humanité a communiqué au cours de l’histoire, ce qui correspond parfaitement au thème de l’attraction Spaceship Earth de 16 minutes, dont la façade abrite la fresque. Vous pouvez en savoir plus sur l’histoire de la fresque sur le blog ci-dessus et voir un art conceptuel de Mazzoli qui n’a jamais vu le jour.

