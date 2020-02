Célébration du Mardi Gras d’Universal, levée de la résistance, et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Disney demande aux clients comment ils veulent attendre les attractions de Galaxy’s Edge.

Universal se prépare pour une célébration du Mardi Gras.

Et plus!

Chaque jour, une nouvelle aventure se déroule à Star Wars: Galaxy’s Edge, et cela comprend la meilleure façon pour les clients de vivre les manèges. À Walt Disney World, les exploitants du parc introduisent progressivement les options FastPass + pour Millennium Falcon: Smuggler’s Run, mais il pourrait y avoir d’autres changements en cours. Les clients ont récemment reçu des sondages sur la façon dont ils auraient préféré monter Rise of the Resistance, l’attraction phare de la terre, avec trois options: la file d’attente virtuelle actuelle, les lignes de secours uniquement, ou un mélange d’attente en attente et de billets FastPass +. La dernière option est de savoir comment fonctionnent la plupart des manèges, il sera donc curieux de voir si les choses vont bientôt bouleverser en termes de conduite des gens.

Il a été récemment annoncé que le magasin M&M arrivera à Disney Springs, donnant aux invités une chance de se remplir le visage de toutes sortes de produits M&M. (Non pas que vous n’ayez pas cette option dans une épicerie, bien sûr, mais un magasin dédié a probablement des choix plus uniques.) Maintenant, vous pouvez jeter un coup d’œil à l’art conceptuel à quoi ressemblera l’emplacement de Disney Springs. La bonne nouvelle est que, comme vous pouvez le constater ci-dessus, vous n’aurez aucun mal à identifier de quel type de magasin il s’agit de l’extérieur. C’est peut-être un peu… enfin, criard de l’art conceptuel, mais c’est aussi sûr d’attirer l’attention de tout enfant qui a envie de quelque chose de sucré. Le nouvel emplacement devrait ouvrir plus tard cette année.

Nous avons eu une légère coupure avec les nouveaux films de la Walt Disney Company sortis dans les salles après l’assaut de novembre et décembre, de Frozen II à Spies in Disguise. (Vous n’avez pas oublié que le film Blue Sky Studios était une sortie de Disney, n’est-ce pas?) Mais à partir de mars, nous aurons quelques nouveaux films Disney, dont Pixar’s Onward. À partir du 7 février, au parc Disneyland, aux studios Hollywood de Disney et même à bord du Disney Cruise Line, vous pourrez avoir un aperçu de la nouvelle aventure fantastique. L’option Disneyland Park, le Tomorrowland Theatre, est … une sorte de choix étrange, mais il n’y a pas de théâtre à Fantasyland pour faire la publicité de ce film, alors voilà.

À partir du 1er février, Universal Studios Orlando célébrera le Mardi Gras, et ce sera une occasion vraiment spéciale. C’est parce qu’Universal célèbre également 25 ans de Mardi Gras avec ce shindig particulier, et tout le monde est invité. Ils auront toutes les nouvelles options de nourriture et de boisson, y compris une tente Carnaval autour de l’univers qui sonne sur mesure pour remplir votre ventre et peut-être même augmenter votre taux d’alcoolémie. (Mais à un niveau approprié, bien sûr.) Bien que différents styles alimentaires, du créole au trinidadien, soient mis en évidence, l’option alimentaire la plus excitante est le curseur de crabe Softshell. Si vous êtes dans le quartier, assurez-vous de vous arrêter en février pour mettre votre Mardi Gras.

Au parc Disneyland, l’une des attractions les plus connues et les plus anciennes est en cours de rénovation. Ce serait le roi Arthur Carrousel (le double «r» est intentionnel), une icône visuelle de Fantasyland, placé juste derrière le château de la Belle au bois dormant. L’équipe de maintenance de Disneyland, qui travaille sur les mises à jour de l’attraction, qui devraient se poursuivre en mai de cette année, tire une certaine fierté du projet, comme le précise le Orange County Register. Bien que cette attraction ne soit peut-être pas la plus populaire, elle est l’une des plus durables de toute l’histoire des parcs à thème Disney, et il est bon de voir que l’équipage prend ce projet aussi au sérieux que s’il redessinait un billet électronique.

Articles sympas du Web: