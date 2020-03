Célébrez avec les 15 meilleurs épisodes à regarder pendant que vous êtes coincé à l’intérieur

Le 24 mars 2020 marque le 15e anniversaire de l’épisode pilote de l’émission de télévision américaine The Office. Adaptée de la série britannique du même nom, la sitcom NBC a lancé un tout nouveau style de comédie en milieu de travail, et aucun de nous n’a été le même depuis. Beaucoup d’entre nous peuvent se mettre en quarantaine en ce moment, ce qui vous donne l’excuse parfaite pour regarder un épisode… ou 15. Voici nos suggestions. (Les neuf saisons sont sur Netflix jusqu’à la fin de 2020.)

“Pilote”

Vous devez commencer au début. Michael montre à l’équipe de tournage un moyen simple de présenter les personnages et leur dynamique. Tout le monde se sent un peu différent que plus tard: Michael est plus un imbécile, Jim est plus vérifié, Dwight n’est pas aussi bizarre et Pam est plus réservée.

«Journée de la diversité»

Bien que The Office soit en fin de compte une comédie d’ensemble, nous ne rencontrons vraiment personne à part les personnages principaux susmentionnés du pilote, avec Ryan et Jan. Le deuxième épisode de la première saison est donc aussi un bon sujet de retour, car il présente de nombreux personnages de soutien que nous aimons.

«Jeux olympiques de bureau»

Au début de la deuxième saison, l’amitié entre Jim et Pam devient encore plus un point focal. Lorsqu’ils détiennent un bureau aux Jeux olympiques, cela brille vraiment. Et Michael remportant l’or dans les «cérémonies de clôture» est un brillant exemple du cœur du spectacle.

“Casino Night”

Tous ceux qui ont déjà vu la série savent pourquoi cet épisode est si important. Oui, il y a beaucoup d’épisodes «événementiels» sur cette liste, mais celui-ci est spécial parce que Jim dit à Pam qu’il l’aime, et ils partagent leur premier baiser. C’est tout à fait une façon de terminer la saison 2.

“La fusion”

Il faut moins d’une demi-saison pour que Jim et Pam se retrouvent ensemble au bureau. “The Merger” dans la saison 3 apporte de nouveaux personnages Andy et Karen dans le bureau de Scranton, ce qui change vraiment la dynamique. De plus, il y a une vidéo de rap ridicule et offensante avec Dwight et Michael.

«Rappel de produit»

Cet épisode de la saison 3 est celui qui présente le fameux “ours, betteraves, Battlestar Galactica” ouvert à froid. Il revient également à la fin. De plus, il y a une catastrophe géante du papier (ce qui, pour une fois, n’est pas vraiment la faute de Michael).

«Annonce locale» (saison 4)

La saison 4 commence avec un tas de doubles épisodes qui, bien qu’amusants, ne sont pas vraiment là où ils réussissent (à quelques exceptions près). Le premier épisode unique de la saison, “Local Ad”, est vraiment très fort. Ils font une publicité, et cela montre vraiment le côté touchant de la série.

«Dinner Party» (Saison 4)

L’un des épisodes les plus populaires de la saison 4, sinon la série entière, est lorsque Michael et Jan organisent un dîner et que leurs collègues apprennent à quoi ressemble leur vie ensemble. C’est un joyau à la fois sombre et hilarant d’un épisode.

«Au revoir, Toby»

La saison 4 se termine avec Michael rencontrant enfin son match. Le remplaçant de Toby, Holly, entre en scène. Leur chimie est évidente, mais Michael est distrait lorsqu’il apprend que Jan est enceinte. Et cela se termine par un cliffhanger.

“Nouveau patron”

La saison 5 est principalement connue pour le scénario impliquant Michael démarrant sa propre société de papier. Mais nous devons également appeler “New Boss”, qui présente Idris Elba dans une apparence d’invité que nous n’oublierons jamais. De plus, Michael célèbre son 15e anniversaire à Dunder Mifflin, donc c’est parfait pour cette liste.

«Niagara», parties 1 et 2 (saison 6)

Steve Carell comme Michael Scott, Rainn Wilson comme Dwight Schrute, Phyllis Smith comme Phyllis Lapin dans ‘The Office’ | Byron Cohen / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pour certains fans, c’est dans la saison 6 que les choses ont commencé à descendre. L’entrée du scénario de Sabre n’a pas été très bien reçue. Mais avant cela, il y a le «Niagara» en deux parties où Jim et Pam se marient. Cet épisode mérite d’être revu simplement pour l’histoire de Jim de ses plans et la danse “Forever”.

«Vide-grenier» (Saison 7)

Il a fallu un certain temps à Michael et Holly pour finalement se réunir. Une fois qu’ils l’ont fait, les fans ont été accrochés à leur romance. Et leur meilleur moment a été dans l’épisode de la saison 7 «Garage Sale», lorsque Michael et Holly décident de déménager ensemble dans le Colorado et qu’il propose avec une salle pleine de bougies, déclenchant les arroseurs.

«Garden Party» (Saison 8)

Comme la première saison avec Michael et celle mettant en vedette le scénario souvent décrié de la Floride, la saison 8 n’a pas beaucoup de points positifs. Mais le quatrième épisode, «Garden Party», est l’un des meilleurs. Josh Groban joue le frère adoré d’Andy et Dwight organise une fête exagérée.

«Finale» (Saison 9)

Si vous commencez avec le pilote, vous devez terminer avec la finale. La série d’une heure comprend le mariage de Dwight et Angela, le retour de Michael, d’innombrables stars invitées et une conclusion appropriée à la série dans son ensemble. Joyeux anniversaire, The Office!