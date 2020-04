Célébrez la semaine du parc national sur Disney +

Cette semaine est la Semaine des parcs nationaux et il serait généralement temps d’encourager les visiteurs dans les parcs, mais malheureusement en raison de la crise actuelle, nous ne pouvons que voir de loin.

Ayant moi-même visité de nombreux parcs nationaux des États-Unis, l’idée de marcher à travers une belle forêt, de voyager à travers la nature ou de surplomber une merveille naturelle, semble maintenant merveilleuse.

Disney + propose une sélection de spectacles, qui mettent en valeur le meilleur de ces endroits incroyables, que vous trouverez ci-dessous:

Yellowstone sauvage

Yellowstone défie chaque animal qui vit dans ce désert des Rocheuses; en été, il les met en lutte les uns contre les autres pour la nourriture, les territoires et les compagnons, en hiver, il les oblige à lutter pour leur survie.

Dans le Grand Canyon

Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur l’une des merveilles naturelles les plus étonnantes de l’Amérique, cela pourrait en être une pour vous. Deux journalistes traversent le Grand Canyon à pied, espérant que cette promenade de 750 miles les aidera à mieux comprendre l’un des paysages les plus vénérés de l’Amérique et les menaces sur le point de le modifier à jamais.

Earth Live

Cet événement spécial en direct est organisé par Jane Lynch, Phil Keoghan et l’expert de la faune Chris Packham. Dans la série, ils emmènent les téléspectateurs dans un voyage EN DIRECT autour du monde en se concentrant sur certaines des espèces sauvages les plus spectaculaires de la planète. Dans l’obscurité, des caméras ultramodernes capturent la faune EN DIRECT et en couleur, nous offrant des images inédites, généralement cachées la nuit.

Parcs nationaux américains

Ce spectacle présente les merveilles naturelles de l’Amérique du Nord avec sa faune emblématique comme vous ne les avez jamais vues auparavant. Une narration forte a permis au public de découvrir les interactions fascinantes dans les habitats sauvages qu’ils pensaient connaître.

Voici un aperçu de chacun des épisodes disponibles:

Épisode 1 «Olympique»

De la vaste étendue de l’océan Pacifique s’élève la péninsule olympique. Son littoral accidenté, ses forêts inondées de pluie et ses hauts sommets font équipe avec la faune. La péninsule olympique est l’un des parcs nationaux les plus diversifiés d’Amérique du Nord.

Épisode 2 «Yosemite»

Peu d’endroits sont aussi beaux que le parc national de Yellowstone, le premier parc national au monde. Joyau sauvage de vastes forêts et de vallées béantes, Yellowstone abrite de grands troupeaux de bisons, des meutes de loups et des générations de grizzlis. Utilisant les dernières techniques cinématographiques, ce film présente la faune diversifiée de Yellowstones et des paysages spectaculaires d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant.

Épisode 3 «Everglades»

River of Grass est ce que signifie Everglades. L’une des plus grandes zones humides de notre planète, les Everglades possèdent un vaste éventail d’habitats et abritent des milliers d’espèces. Rempli de drame, cet épisode présente les luttes des âmes sauvages dans la rivière de Grass theEverglades.

Épisode 4 «Portes de l’Arctique»

Alaska «The last Frontier» – des chaînes de montagnes enneigées, des grizzlis géants pêchant le saumon et de puissants orignaux errant dans un désert sans fin. Des endroits comme le parc national de Denali sont mondialement connus mais le nord de l’Alaska est peu connu. Au-delà des pics accidentés de la chaîne de Brooks se trouve la vaste toundra du versant nord et le parc national le plus inaccessible d’Amérique: «Les portes de l’Arctique».

Épisode 5 «Yellowstone»

Le parc national de Yosemite est une terre de superlatifs. Où trouver des falaises de granit à 900 mètres de haut et des séquoias géants de plus de 1000 ans? Sous ces hauteurs imposantes, vivent des animaux qui font de Yosemite leur maison: des lynx roux, des ours noirs, des coyotes, des aigles royaux et plus encore. Suivez les habitants de Yosemite au fil des saisons dans un portrait unique de ce parc légendaire.

Épisode 6 «Saguaro»

Parmi les parcs nationaux les plus récents d’Amérique, Saguaro a été le premier monument national dédié à la protection d’une espèce végétale particulière. Il semble paradoxal qu’un paysage plus célèbre pour sa sécheresse et sa barrennature puisse également être connu pour sa faune dynamique. Rejoignez-nous au pied de l’Arizona pour une visite des parcs nationaux de Saguaro.

Épisode 7 «Grand Canyon»

Sculpté par la nature pendant des millions d’années, le Grand Canyon est peut-être la merveille naturelle la plus connue sur terre. Pourtant, alors que le bord sud a été et reste une destination célèbre pour les touristes, peu de gens savent ce qui se cache au-delà des belvédères de l’autre côté. Dans cet épisode, notre équipe de tournage examine la faune sauvage qui habite les crevasses cachées à la base du canyon et qui longe ses falaises escarpées et dangereuses.

Épisode 8 «Great Smokey Mountains

Le parc national des Great Smoky Mountains possède de vastes forêts, des prairies luxuriantes et un kaléidoscope de couleurs automnales. À la fois vibrante et mystique, la beauté de ces montagnes inspire fascination, curiosité et émerveillement. Rejoignez-nous là où la magie opère, dans les Great Smoky Mountains.

Quel est votre parc national préféré?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d'objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What's On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

