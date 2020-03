Célébrités célébrant la Journée de la femme | Instagram

Le 8 mars est une date extrêmement spéciale, le Journée de la femme, une date où le lutter pour l’égalité et la participation des femmes à la société.

C’est un jour où autonomisation des femmes avant tous les domaines de la vie quotidienne.

Malheureusement, même en 2020, des problèmes persistent dans le monde liés à la violence de genre, la inégalité dans les droits des femmes, les problèmes économiques, éducatifs et d’autres problèmes sans fin.

Vous pourriez être intéressé: Lizbeth Rodríguez et Laura Bozzo dans une nouvelle série Révélations

De nombreuses célébrités ils n’ont pas laissé passer cette date si significatif à travers vos réseaux sociaux ils ont partagé des messages de support et de lutte contre les femmes:

Salma Hayek

L’actrice américano-mexicaine a partagé un série d’images où il montre qu’il est avec toutes les femmes qui ont souffert et même fait un discours à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Comte de Ninel

Femme en sécurité, laisse des traces où elle marche “, a écrit l’actrice dans son billet.

Dans une telle publication, elle a partagé une image d’elle-même, et en a fait une autre où elle parle de ce qui est que faut-il faire le 9 mars prochain pour que le grain de sable puisse être donné.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Kriss Jenner

La femme d’affaires américaine a partagé un photo émotionnelle avec toutes ses filles et y a écrit un message très spécial pour toutes les femmes.

J’ai la chance d’être entourée de tant de femmes extraordinaires. Mes filles sont tout pour moi, je ne pourrais pas être plus fier des femmes qu’elles sont devenues, pour toutes les femmes et les filles qui lisent ceci, Célébrez qui vous êtes aujourd’hui et que vous deviendrez demain! “, A écrit Jenner dans la publication. .

Ana Torroja

La chanteuse espagnole a écrit dans sa publication que cette journée est une lutte pour les femmes et son sentiment avant tout cela avec un image très spéciale.

Aujourd’hui est notre jour et nous continuons à nous battre, alors que nous devrions célébrer, mais je suis sûr que ce jour viendra “, a écrit Torroja.

Aujourd’hui, la # Journée internationale des femmes devrait être une journée à célébrer, mais c’est une journée de lutte, de lutte pour retrouver la liberté de l’être, de ne pas être jugée pour le simple fait d’être une femme, d’avoir les mêmes droits et opportunités que lutte pour être respecté, valorisé, aimé. Luttez pour une éducation basée sur l’égalité. Aujourd’hui, au 21e siècle, les femmes continuent de lutter pour retrouver leur dignité, se battant pour être entendues et croire quand nous dénonçons. Aujourd’hui est notre jour, et nous continuons à nous battre, alors que nous devrions célébrer, mais je suis sûr que ce jour viendra … AT # 8demarzo

Une publication partagée par Ana Torroja (@ana_torroja) le 8 mars 2020 à 18 h 15 HAP

Ludwika Palette

L’actrice polonaise a partagé avec ses followers un illustration en commémoration d’aujourd’hui.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Carolina Sandoval

Le présentateur de télévision a partagé une photo avec sa mère et ses deux filles, qui dit que ce sont les femmes qu’il aime le plus au monde.

Maria Jose

La chanteuse mexicaine a partagé deux images où l’on écrit que L’arme de notre meilleure femme est l’union, tandis que dans la seconde qu’il a partagée, il a rencontré Gloria Trevi, qui est une femme qui élève la voix pour la cause de tous.

Sebastian Yatra

La chanteuse colombienne a partagé une image avec sa mère et sa sœur Petit, mentionnant qu’aujourd’hui est un jour important pour se souvenir de quoi se battre.

Aujourd’hui est un jour si important pour se souvenir de l’amour, du respect, de l’égalité et des soins pour les êtres les plus spéciaux et les plus précieux que nous ayons dans notre monde, je les aime de tout mon cœur “, a-t-il écrit.

Miguel Bosé

Le chanteur espagnol a partagé une petite vidéo où il dit “Vive les femmes“, ainsi qu’une illustration où il parle de l’importance de l’égalité.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Emily Ratajkowski

Le modèle et l’actrice ont partagé une image où elle est dans un protester sur la lutte des femmes et partager un message à tous ses partisans.

Nos histoires ont été et continuent d’être niées et niées. Nous devons continuer à nous battre. La vérité de chaque femme compte. Restez courageux mes amis “, a écrit le modèle.

Regina Blandón

L’actrice mexicaine a publié tout au long de la journée une série d’images où vous pouvez voir que assisté à la marche des femmes et démontre le soutien qu’elles leur apportent.

Quelle journée historique. Quelle fierté de faire partie de. Quelle chance j’ai de vivre et de pouvoir élever la voix de ceux qui n’en ont plus », a écrit Regina.

Montserrat Oliver

Le mannequin et le chauffeur ont partagé une image avec elle couple et parle des événements qui se sont produits et décrit à quoi ressemble une femme.

Vous êtes intelligent et sage, vous êtes magnifique et magnifique, vous méritez d’être traité comme une reine! Les femmes ont le plus grand impact au monde! Les femmes reçoivent encore entre 30 et 40 pour cent de moins que les hommes gagnent pour le même travail et continuent d’être victimes de violence “, a-t-il écrit.

Vous pouvez également lire: Celia Lora célèbre la Journée internationale de la femme de manière spectaculaire

Belles femmes: vous êtes intelligente et sage, vous êtes incroyable et belle, vous méritez d’être traitée comme une reine! Aujourd’hui c’est ta journée! Vous méritez tout le respect et l’amour. Les femmes ont le plus grand impact au monde! Mais en moyenne, les femmes reçoivent encore entre 30 et 40 pour cent de moins que ce que les hommes gagnent pour le même travail, et continuent également d’être victimes de violence. Levez-vous, restez ensemble et rêvez toujours grand! Bonne journée internationale de la femme! ——————————– Chères femmes: Vous êtes belles et incroyables, vous êtes intelligentes et sages, vous méritez de Soyez traité comme une reine! Aujourd’hui c’est ta journée! Vous méritez tout le respect et l’amour. Les femmes ont le plus d’impact sur le monde! Mais en moyenne, les femmes reçoivent encore entre 30 et 40 pour cent de moins que les hommes pour le même travail et continuent également d’être victimes de violence. Tenez-vous debout, tenez-vous ensemble et rêvez toujours grand! Bonne journée internationale de la femme !! #internationalwomensday

Une publication partagée par Montserrat Oliver Grimau (@ montserrat33) le 8 mars 2020 à 7h30 PDT

Lizbeth Rodriguez

La célèbre Youtuber of Exposing Infidels a partagé une série d’images où elle est en marche aux côtés d’autres femmes.

.