Célébrités, date de début et itinéraire confirmés! – HITC

Sport Relief est célèbre pour ses défis difficiles, mais le triathlon 2020 ressemble à l’un des plus difficiles à ce jour.

L’événement annuel de collecte de fonds est encore dans plus de deux semaines (vendredi 13 mars) mais déjà les célébrités sont bien dans leurs défis.

L’un des défis les plus difficiles de toutes les activités de Sport Relief est indéniablement le triathlon. En tant qu’événement sportif ancien, il s’agit d’un événement que seuls certains des meilleurs athlètes envisagent de terminer. Le triathlon est une course multisports qui comprend la natation, la course et le vélo dans trois épreuves distinctes.

Alors, quand est le triathlon Sport Relief pour 2020? Informez-vous sur la date de diffusion, et apprenez-en plus sur les célébrités.

Rencontrez les célébrités du Sport Relief Triathlon 2020

Jo Whiley

Kate Bottley

Richie Anderson

Sport Relief Triathlon 2020 expliqué

Les célébrités n’avaient pas commencé le triathlon à la date de publication. Cette année, le défi Sport Relief s’appelle «Dare 2 Tri».

Le match aller débutera à Cardiff, au Pays de Galles, le mercredi 11 mars. Traditionnellement, vous commencez par la natation, puis le vélo, puis la course. On peut supposer qu’ils suivront cet ordre.

Le match retour aura lieu à Glasgow, en Écosse, le jeudi 12 mars.

Enfin, la dernière étape aura lieu à Manchester le vendredi 13 mars. Comme la nouvelle maison de la BBC est à Salford, Manchester, il se pourrait que les trois célébrités traversent la ligne d’arrivée pendant la diffusion de l’événement Sport Relief en direct.

Vous pouvez faire un don sur leur page de collecte de fonds ici.

Qu’ont dit les célébrités à propos de Dare 2 Tri?

Évidemment, un triathlon n’est pas une mince affaire.

Le présentateur et DJ de 54 ans, Jo Whiley, s’est rendu sur Instagram pour parler du défi:

J’étais arrivé à l’âge où je me sentais prêt pour une nouvelle aventure et ce non-sens sportif s’est avéré bon pour la tête et le corps. Absolument pétrifiant parfois et physiquement difficile, mais j’ai réussi à réaliser des choses que je n’aurais jamais cru possibles.

Le présentateur de la BBC, Richie Anderson, a également qualifié à plusieurs reprises le triathlon de «plus grand défi de ma vie» sur Instagram.

Nous devrons voir comment les trois se débrouillent le jour!

Regardez Sport Relief 2020 le vendredi 13 mars à 19h sur BBC One

