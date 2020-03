Célébrités touchées par le coronavirus | Instagram

Outre Tom Hanks et son épouse Rita Wilson, ainsi que certains politiciens Et divers athlètes, ces célébrités ont été très proches du virus.

En récupération

Janet, sœur de l’acteur Matthew Broderick, elle a reçu un diagnostic de coronavirus il y a quelques jours, mais heureusement, elle est déjà en convalescence.

“Je suis heureux d’annoncer que ma sœur se sent beaucoup mieux et est sur le point de se rétablir complètement”, a déclaré le porte-parole, connu pour son rôle dans War Games, sur le portail. Date limite.

“Nous apprécions les merveilleux soins que vous avez reçus des médecins de l’hôpital Cedars Cinai.”

Attendre des résultats

Après s’être senti mal il y a quelques jours, le mannequin Heidi Klum Elle a subi un test médical ce week-end pour voir si elle était un transporteur Covid-19.

Son mari, le musicien Tom Kaulitz, du groupe Tokio Hotel, a également fait le test, alors les deux ont décidé de prendre leurs distances dans leur propre maison pour éviter une éventuelle contagion.

“Pour rester en sécurité, nous sommes loin jusqu’à ce qu’ils nous donnent les résultats des tests. Nous ne voulons pas propager de germes et risquer les autres”, a expliqué le chauffeur sur Instagram.

En quarantaine volontaire

À travers une vidéo Instagram, où il a déclaré qu’il fêtait son 28e anniversaire, Ozuna a déclaré à ses fans qu’il était en quarantaine volontaire pour une grippe qui n’a pas été retirée.

“Je ne sais pas si c’est un coronavirus ou non, mais prenez bien soin de mon peuple. Demandez toujours à Dieu, qui est la chose la plus importante, la plus importante, qui rend tout cela possible “, dit-il dans le clip, enregistré à bord d’un yacht.

À la fin du message, le joueur de reggaeton assure qu’il sortira bientôt une musique plus originale.

Quittez le palais

Le journal Sun a rapporté qu’en raison de l’alerte de coronavirus au Royaume-Uni et la peur croissante parmi la famille royale pour contracter la maladie, la reine Elizabeth a décidé d’abandonner el Buckingham Palace.

Selon diverses sources, elle, 93 ans, et le prince Felipe, 98 ans, ont été transférés au Château de Windsor, où ils resteront jusqu’à ce que la situation s’améliore dans le pays.

La mesure a également été prise car le Palais ouvre habituellement ses portes aux touristes et aux visiteurs au quotidien.

Ça vaut l’alerte

Bien que New York ait également lancé une alerte contre le Covid-19, et jusqu’à Broadway fermé ses portes le rappeur 50 Cent Il a profité de la sensation de vide de la ville pour assister à un club de strip-tease avec des amis.

Samedi soir, l’auteur-compositeur-interprète a été surpris en train d’entrer Starlet’s Gentlemen’s bar à Manhattan. Le portail TMZ l’a vu jeter des billets sur certaines ballerines … et sans porter de masques, de gants ou de gel désinfectant.

Jetez la ‘cascarita’

Profitant du fait que le match d’échantillon de samedi entre l’Inter Miami et le LA Galaxy a été reporté en raison du coronavirus, le président de la première équipe, David Beckham, elle a lancé un “obus” avec ses enfants.

Avec lui Stade Inter Miami CF Pour lui-même, le Britannique a rejoint son petit Brooklyn, Roméo et Cruz sur le terrain, tandis que sa femme, Victoria Beckham, a pris des selfies sur le terrain.

PDG hospitalisé

Lucian Grainge, Président et chef de la direction d’Universal Music, a été hospitalisé en urgence au UCLA Medical Center de Los Angeles après avoir reçu un diagnostic positif de coronavirus.

Le PDG a célébré son 60e anniversaire le 29 février, avec une fête exclusive à laquelle ont assisté des hommes d’affaires comme Tim Cook, PDG d’Apple Inc, a rapporté Variety.

ILS LE DIT

“Je sais que c’est une période étrange et difficile pour de nombreuses personnes qui ont un emploi dans le secteur des services, mais veuillez ne pas encombrer les bars et les restaurants pendant longtemps.”

Kumail Nanjiani, @kumailn.

“Je te promets que tes cours de hip hop et de yoga peuvent attendre quelques putains de jours.”

Ariana Grande, @Ariana Grande.

comme votre cours de yoga hip hop peut putain d’attendre je promets

– Ariana Grande (@ArianaGrande)

