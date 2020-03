Célébrons pratiquement la Journée mondiale du théâtre

Mexico.- Afin de célébrer la Journée mondiale du théâtre, en pleine quarantaine par COVID-19, la communauté théâtrale réalise une série d’activités Internet ce vendredi.

Les actrices et acteurs Karina Gidi, Gloria Aura, Paloma Cordero, Michelle Rodríguez, Alan Estrada, Pablo Perroni et Mariana Garza font partie des participants.

David Herrera et Ed Quezada, organisateurs de Le théâtre a lieu à la maison, a annoncé sur les réseaux sociaux que l’événement vise à célébrer, principalement, la Journée mondiale du théâtre, car une série d’activités théâtrales sont menées, telles que celles que la communauté artistique elle-même a partagées ces derniers jours.

Bien qu’il n’y ait pas de fonctions pour le moment, nous ne pouvons pas arrêter de le célébrer, nous avons donc décidé que cette année, le théâtre se tiendra à la maison, tous les vendredis 27 mars, de 10 heures du matin à 10 heures du soir, acteurs, chanteurs et les créatifs feront des émissions en direct, des mini-concerts, des interviews, des conversations, des lectures dramatisées et beaucoup de passion pour le théâtre ».

Par conséquent, après un message faisant allusion à la célébration, une entrevue avec l’actrice Karina Gidi, sera l’activité qui commence par Le théâtre est célébré à la maison. À 11 heures ce jour-là, Tanya Cristina Gómez interprétera le monologue White Man, de la pièce The Wound and the Arrow: Requiem pour ne pas vous avoir oublié.

Tout au long de la journée, il y aura également des conversations telles que The Theatre in the Times of Instagram »et Two Millennials Doing Things (The Theatre of the Virtual); Entretien avec l’actrice Paloma Cordero, qui a joué dans The Last Theatre in the World, la première pièce à être disponible sur Internet, lorsqu’elle a commencé dans les années 40 pour prévenir les infections à COVID-19.

Le podcast d’El aquelarre », une anecdote avec Paola Gómez, protagoniste de Mentiras el musical, interviews d’Andrés Elvira, Pablo Perroni et Mariana Garza; un concert et la coexistence avec l’acteur Mauricio Martínez, en plus de la transmission d’un spectacle de cabaret, feront également partie du programme du Théâtre est célébré à la maison.

C’était pour unir tout ce qui se faisait, en une seule journée, pour la journée mondiale du théâtre, et là l’idée est née, j’ai réalisé que tout le monde cherche une vitrine », explique Ed Quezada, à travers une transmission dans vivant

npq