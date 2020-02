Celia Lora a enlevé ses vêtements dans une vidéo audacieuse qui a été téléchargée pour Twitter | INSTAGRAM

La célèbre mannequin Celia Lora aime tellement gâter ses fans qu’elle a complètement enlevé ses vêtements dans une vidéo audacieuse, mais elle ne pouvait pas le télécharger sur Instagram, alors elle l’a partagé via Twitter.

Celia aime apparaître sans vêtements, donc elle télécharge constamment du contenu non plafonné, mais jusqu’à présent, cette vidéo est l’une des meilleures qu’elle ait téléchargées

Dans la vidéo, nous pouvons voir le modèle dans une piscine, sans vêtements, laissant ses milliers de fans sans voix, qui se sont donné une bonne idée, car la vidéo est destinée à promouvoir leur page privée où ils publient beaucoup plus de contenu de ce style

La vidéo a rassemblé plus de 228 000 vues en quelques heures, il est donc remarquable de voir combien il a excité ses fidèles fans, qui voient déjà comment s’abonner à leur contenu exclusif, si vite qu’ils ont laissé leurs compliments respectifs et flatterie

Cliquez ici pour voir la vidéo découverte de Celia

La fille d’Alex Lora est propriétaire d’une figure sculpturale et de beaux yeux verts qui hypnotisent ses adeptes et quiconque la voit, profitent de ses attributs pour devenir plus d’adeptes et d’admirateurs.

Étant la fille d’une célébrité depuis longtemps, une célébrité était déjà considérée, mais ces dernières années, elle a commencé à avoir plus de présence en raison de certains scandales dont elle faisait partie.

Il faut se rappeler que l’un de ses plus grands scandales a été quand elle a été arrêtée pour avoir altéré l’ordre public et qu’elle était ivre, elle a fini par être libérée alors que son père payait une caution.

Celia Lora a quitté les lieux, les médias ont immédiatement commencé à l’interviewer en racontant son expérience lorsqu’elle a été arrêtée alors qu’elle n’était que quelques heures sur place.

