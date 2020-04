Celia Lora a l’air audacieuse tout en portant des lunettes et une bralette

Celia Lora a l’air audacieuse en portant des lunettes et une brassière | Instagram

La mannequin et femme d’affaires Celia Lora a partagé un photographie insolite mais audacieuse où il apparaît comme montrant toujours ses attributs mais d’une manière différente, cette fois il l’a fait avec des lunettes.

Il est courant de profiter des publications de la fille controversée de Alex Lora à travers leurs réseaux sociaux.

Celia ne ressent aucune douleur en se montrant sa jolie silhouette, et il a même mentionné à une occasion lors d’une interview qu’aucune personne ne devrait avoir honte de son physique, au contraire, nous devrions apprécier notre physique ainsi que notre vie privée.

Il ne fait aucun doute que Lora sait attirer l’attention de n’importe qui sur ses réseaux sociaux, elle est de plus en plus submergée par les instantanés qu’elle publie.

En plus d’être un modèle de couverture pour des magazines importants, elle se consacre à la promotion des numéros où elle apparaît, il est donc bien connu que précisément où elle apparaît sont les numéros les plus vendus et même des réimpressions.

Dans l’instantané que vous avez partagé apparaît porter des lunettes avec laquelle elle a l’air extrêmement attrayante, il semble qu’elle porte une robe de chambre et sous elle une bralette (une tendance qui est née de la fusion d’un soutien-gorge ordinaire et d’un haut court).

Sa boîte de commentaires est toujours vide, manquant peut-être des milliers de compliments, cependant, la belle jeune femme la garde fermée pour éviter le harcèlement et inconvénients.

Il semble que l’année dernière certains utilisateurs soient venus l’insulter ou la harceler, elle a donc décidé de l’éviter en le coupant à la racine et en le fermant, évitant ainsi l’inconvénient de rencontrer des détails négatifs et quelque peu désagréable.

Lora est entrée dans le monde des affaires avec une gamme de maillots de bain exclusivement pour les femmes avec de gros seins car elle-même a manqué de ceux-ci et a mentionné dans une interview qu’elle avait lutté pendant longtemps.

.