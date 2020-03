Celia Lora aime ses cadeaux audacieux et les vante | Instagram

Le modèle célèbre et particulièrement controversé ainsi que la femme d’affaires Celia Lora, ont partagé une image où elle montre l’une de ses cadeaux audacieux en même temps vous remercier.

De nombreuses entreprises souhaitent travailler avec le modèle Ils savent que son nom à lui seul attire l’attention du public, alors ils choisissent de lui faire des cadeaux à promouvoir.

Et qui ne les aime pas les cadeauxIl semble qu’à tout âge, recevoir un cadeau soit quelque chose de très excitant.

Cela peut vous intéresser: Photo Celia Lora enlève tout pour Twitter

Que ce soit des objets, des vêtements, de la nourriture, toute photographie de l’influenceuse et fille de Álex Lora chanteur du groupe El Tri Cela devient une tendance car le nom de Celia Lora résonne beaucoup sur Internet.

Dans votre photo Il apparaît dans un sushi, appréciant ses idées, mais ce qui frappe n’est pas le commercial lui-même, mais plutôt le cadeau qu’il exhibe.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Celia porte une jolie robe court et transparent, en dessous, il a une doublure noire sur le buste et sur la jupe bien qu’il ne montre pas beaucoup de peau, il est vraiment séduisant.

“Merci beaucoup pour tout ce que @ ginza.mx est incroyable, vous devez savoir @ ginza.mx !! #ginza #mexico #cdmx et merci @shopline_damkory_boutique pour ma # tenue qui me fascine”, écrit le modèle dans son billet.

La photo qu’il a publiée sur Instagram, où ses fans se sont retrouvés avec les yeux levés pour voir tant de volume à l’intérieur d’un chemisier.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le mannequin est aussi une femme d’affaires, alors que je lance une ligne de maillots de bain profiter de sa renommée, car tout ce que le modèle touche attire l’attention.

Celia Lora est propriétaire d’un figure sculpturale et de beaux yeux verts qui hypnotisent ses adeptes et quiconque la voit, de sorte que le modèle profite de ses attributs pour devenir plus d’adeptes et d’admirateurs.

Lire aussi: Celia Lora sans chemisier et devant le miroir partage son nouveau pack pour Twitter

.