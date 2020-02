Celia Lora couvre une partie de son corps avec des bandes étroites | Instagram

Celia Lora, femme d’affaires, mannequin et actrice de films pour adultes Il a partagé une photographie en utilisant des bandes étroites pour couvrir une partie de son corps.

Titulaire d’une figure sculpturale et de celles beaux yeux verts qui hypnotise ses followers et celui qui la voit Celia Lora profite de ses attributs pour devenir plus de followers et d’admirateurs.

Être la fille d’une célébrité pendant longtemps était déjà considérée comme un tout célébrité, mais ces dernières années, il a commencé à avoir plus de présence en raison de certains scandales dont il faisait partie.

L’un de ses plus grands scandales a été quand elle a été arrêtée pour avoir altéré l’ordre public et qu’elle était ivre, elle a fini par être libéré parce que son père a payé une caution.

Celia Lora a quitté les lieux, les médias ont immédiatement commencé à l’interviewer racontant son expérience lors de son arrestation alors qu’elle n’était là que depuis quelques heures.

A cette occasion, j’ai mentionné qu’elle avait toujours été une promotrice des plages de Cancun, Quintana Roo et qu’à cause de cela, je ne voulais pas agrandir le spectacle.

Celia Il a participé à plusieurs couvertures de magazines dont certains célèbres et d’autres moins, mais ils vont sûrement commencer à gagner en popularité en la faisant couvrir, a également participé à des films pour adultes grâce à eux a été un peu critiqué par certains internautes et le grand public.

Dans l’application de Instagram ils peuvent se voir quelques restrictions En ce qui concerne les publications de ses utilisateurs, il existe une réglementation à cet égard, car plusieurs utilisateurs pourraient être offensés et également parce que les mineurs ont accès à l’application.

Au lieu de cela, le service de microblogage également connu sous le nom de Twitter il est permis de mettre ce type de publications, un peu plus monte, c’est là que Lora en profite pour partager des photos où elle apparaît complètement sans gage.

