Celia Lora en maillot de bain ravit ses fans Instagram de la piscine | INSTAGRAM

La belle mannequin Celia Lora, fille d’Alex Lora, a décidé de télécharger une photo en maillot de bain au bord de la piscine, avec laquelle elle a tourné le dos à ses fans qui ont ravi de sa silhouette.

Celia a 5,1 millions d’adeptes auxquels elle souhaite consentir, pour cela elle se consacre au téléchargement de photos où elle regarde parfois sans vêtements, bien que ce ne soit pas toujours le cas, car cette fois, elle a décidé de n’utiliser qu’un maillot de bain.

Sur la photo, nous pouvons voir Celia Lora profiter du soleil au bord d’une belle piscine dans ce qui ressemble au toit d’un immeuble, dans un salon élégant où elle a l’air très confortable et où elle a reposé ses courbes pour que ses fans ravissent.

La photo de Celia est très appréciée, à tel point qu’en 2 heures elle compte déjà plus de 50000 “likes” et qu’ils augmentent, sa boîte de commentaires pourrait être pleine de flatterie, cependant, elle est toujours fermée, car ce 2019 a été très critiqué et attaqué par certains utilisateurs, il a donc préféré qu’il en soit ainsi.

Il convient de rappeler que Celia a décidé de commencer l’année de la meilleure façon, en consentant à ses fans avec une photographie audacieuse dans laquelle elle apparaît portant un grand décolleté, montrant ses grands attributs.

Sur cette photo, elle apparaît vêtue d’un chemisier noir décolleté, qui a les lettres de barbie écrites au centre, avec lesquelles elle a montré ses attributs qui la font se sentir et paraître belle, car ils se démarquent beaucoup et avec lesquels elle a fini par activer le réseau social.

Celia a décidé d’avancer son anniversaire en décembre, alors qu’elle aura 25 ans, juste à Noël, cependant, elle a décidé de montrer sa grande figure lors de sa fête de pré-anniversaire.

Il semble que ses fans laissent déjà derrière la controverse dans laquelle elle était impliquée, car beaucoup se souviennent d’elle pour la façon dont ils l’ont arrêtée pendant ses vacances, dans laquelle ils l’ont emmenée aux séparateurs en bikinis et elle a déclaré qu’elle avait subi des abus, bien que rien Il pourrait confirmer.

