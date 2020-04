Celia Lora envoie une salutation particulière au journaliste de Show News

Celia Lora envoie un salut particulier au journaliste de Show News | INSTAGRAM

Lors de sa visite à Mazatlán fin février, la célèbre Celia Lora a salué l’un des journalistes de Show News, c’est moi, son serveur qui est en charge de partager les meilleures photos de Celia.

Le célèbre mannequin visitait le port de Mazatlán Sinaloa pour les enregistrements de la nouvelle saison d’Acapulco Shore de MTV et s’amusait dans un club avant leur fermeture.

Celia Lora est bien connue pour être une femme irrévérencieuse qui ne se sent désolée pour rien, donc sa façon de s’exprimer est assez libre. La jolie mannequin était dans un club en train de boire quelques verres avec une de ses amies du port.

Pendant qu’il profitait de la nuit, l’une de nos sources les plus fiables (ma petite amie) a rencontré la jeune femme, lui disant ce qu’il en était de Show News et plus précisément d’un éditeur qui prend habituellement des notes sur elle, moi.

L’accueil a été assez drôle et particulier car Celia n’a pas hésité à s’exprimer avec des mots très drôles: “Alfonso, je t’aime aujourd’hui, mon amour. Cela t’arrive de ne pas être venu avec ta femme pour mre m # n. Je t’envoie un bisou, mais .. tu pel @ st3 “, a-t-il enregistré dans la vidéo adressée au journaliste.

La vidéo a été un moment amusant où nous pourrions dire que j’envoie également mes salutations à nos lecteurs, car si nous n’étions pas dans ce club ce jour-là, nous finissions par manquer l’occasion de la rencontrer en personne.

Il faut se rappeler que le même soir, Celia Lora a fait une émission en direct dans laquelle elle a déclaré qu’elle avait eu une très mauvaise expérience à son hôtel où elle séjournait. Eh bien, elle a avoué qu’à l’époque elle avait été très mal traitée par les employés du même hôtel, l’attaquant et lui manquant de respect.

Je vous laisse ici la vidéo de l’accueil, car pour l’instant nous apprécions vos photos audacieuses de chez vous, car en ces temps de distance sociale, c’est ce qu’elle nous offre comme divertissement, du moins pendant que nous attendons les chapitres d’Acapulco Shore.

.