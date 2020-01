Celia Lora, filtrant les images de la vidéo intime avec Apolonia Lapiedra sur Twitter | Instagram

Celia Lora est à nouveau dans l’œil de l’ouragan après quelques images d’une vidéo intime qu’elle et Apolonia Lapiedra ils ont enregistré ensemble il y a un an.

La nouvelle qui fait fureur sur Twitter concerne à nouveau Celia Lora qui ne cesse de parler constamment.

Au cas où vous ne le sauriez pas depuis l’année dernière, la fille de Alex Lora Il s’est aventuré dans le monde des films pour adultes qui a attiré l’attention de plusieurs personnes.

Apolonia Lapiedra C’est une actrice qui a un peu plus de temps à jouer dans l’industrie du film pour adultes, elle a commencé sa carrière dans ce milieu depuis 2015 et il a dû travailler en compagnie de Celia Lora l’année dernière.

Il est dit que la vidéo qu’ils ont enregistrée ensemble serait vendue au public, mais selon le portail Radio Formula était fan de Lora qui a divulgué ces images dans votre compte Twitter.

Le beau modèle est devenu l’un des personnalités les plus reconnues par le public pour les controverses dans lesquelles il a été impliqué, car il est assez décomplexé et c’est peut-être la malchance ou les mauvaises décisions qui ont conduit à certaines situations quelque peu compromettantes.

Quelque chose qui fascine le mannequin et actrice C’est pour montrer ses charmes, en plus de son corps car sur son compte Instagram il partage constamment des vidéos et des photos assez élevées et quelque peu compromettantes, regardez ici les photos.

Vous pourriez penser que c’est une stratégie publicitaire de la fille de 36 ans car Celia Lora Il a partagé la date de sortie de sa vidéo avec Lapiedra; dans les images, ils semblent faire plusieurs postures et bien qu’ils aient caché une partie de leur corps, cela reste controversé.

