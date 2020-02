Celia Lora, filtrez votre pack sur Internet

Celia Lora, filtre son pack sur Internet | Instagram

Étant la fille unique de l’un des plus grands représentants de la rock au MexiqueCelia Lora ne pouvait pas passer inaperçue avant tout scandale comme lorsque son sac avait fui.

Connue non seulement pour être la fille de l’interprète de “Rolling Stones” Álex Lora, Celia est une femme qui vit dans la controverse.

Bien qu’il en ait eu plusieurs, le mannequin n’est pas intimidé et les intègre à sa vie, car il aime tout ce qu’il a et ce qu’il n’a pas non plus.

Il n’est pas surprenant que la fille unique de Lora apparaisse sur les couvertures de magazines pour hommes parce que dans son propre Instagram, il partage des photos où il apparaît montrant ses courbes sans se soucier de rien, même des restrictions de l’application elle-même.

Instagram a un règlement qui spécifie le contenu que vous ne pouvez pas placer dans votre compte en tant qu’utilisateur en ce qui concerne les familles et surtout pour mineurs Ils sont susceptibles de voir tout contenu publié sur Instagram.

Sur les photos qui ont été partagées de son pack, vous pouvez voir qu’il montre avec confiance ses parties intimes, portant un “harnais” dans le style du sadomasochisme dans certains instantanés et dans d’autres complètement sans vêtements.

Bien qu’il montre naturellement son corps, le travail photographique est assez propre et d’excellente qualité car les photographies ne sont pas vulgaires du tout.

Celia Lora profite de son attrait dans le bon sens, a également créé une application où vous pouvez voir contenu exclusif du modèle ainsi que de l’une ou l’autre dame comme elle l’a dit dans une interview.

En plus d’être mannequin, elle est également devenue entrepreneure en lançant sa propre gamme de maillots de bain La forme et la couleur qui varient le mieux pour le public féminin est que les tailles sont multiples et si vous avez besoin d’une pièce plus grande que l’autre, les pièces peuvent être modifiées tant que c’est le modèle de deux pièces.

