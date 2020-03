Celia Lora met deux cupcakes couvrant leurs intimités | Instagram

La célèbre mannequin et influenceuse Celia Lora a partagé une nouvelle image sur son compte officiel de Instagram où il dévoile son intimité recouverte de deux cupcakes.

Connue pour être un modèle plutôt controversé, Celia Lora ne craint pas d’être le centre d’attention et d’être dans le tabloïdes des journaux ou des magazines.

Lora captive ses followers avec chacun de ses messages sur leurs réseaux sociaux, ne fait que surprendre de jour en jour.

Cela peut vous intéresser: Photo Celia Lora est présumée être en faveur du Coronavirus

Il ne fait aucun doute qu’elle est considérée comme l’une des plus belles femmes de Mexique et surtout les plus audacieux.

Sur la photo, il apparaît portant un modèle de lingerie Vraiment minuscule, on pourrait dire qu’il orne la liste des plus petits qu’elle a portés, et bien sûr, tout vêtement que le modèle utilise sur son buste aura l’air vraiment petit.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le modèle ne peut être vu que du haut, il est complètement transparent et peut voir un peu de ses parties intimes, mais cela est couvert par un petit gâteau portant une cerise sur le dessus dans chacun des ses attributs.

La photographie est en noir et blanc ce qui lui donne un détail pourrait être dit même romantique en raison de la pose dans laquelle se trouve le modèle aux yeux vert d’eau.

En plus d’être un modèle et d’apparaître sur la couverture de magazines reconnus comme Jouer garçonCelia s’est aventurée dans le secteur des entreprises.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il a récemment lancé un ligne de maillot de bain pour les femmes avec suffisamment de seins, qu’elle connaît bien, même si pour le moment les modèles qu’elle présente sont peu nombreux, ils devraient être un succès complet, Bonne chance Celia!

Regardez la photo de Celia Lora, cliquez ici.

Quelque chose de caractéristique de la jolie femme d’affaires c’est qu’elle est une personne assez ouverte et surtout humble, ce que toutes les célébrités n’ont pas.

Lire aussi: Celia Lora séduit ses followers sur Instagram sans soutien-gorge

.