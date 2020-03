Celia Lora met sa poitrine contre le miroir pour montrer ses charmes sur Instagram | INSTAGRAM

La célèbre Celia Lora, fille d’Alex Lora del Tri, a l’habitude de chouchouter ses fans avec des photos audacieuses et cette fois, elle l’a fait d’une manière super séduisante, en rassemblant sa poitrine contre un miroir et en prenant la photo qui est l’une de ses plus appréciées. .

La belle mannequin a surpris tout le monde avec une photo qui rendait difficile d’être le centre d’attention et plus encore dans ces moments d’enfermement, donc la célèbre continuera à donner du contenu à ses fans pour les empêcher de s’ennuyer.

Dans l’instantané, la belle jeune femme regarde la caméra avec un regard avec lequel elle a conquis ses fans, menant la photo à plus de 93 000 likes. On peut voir que Celia continue d’être isolée par cette quarantaine qui a tout le monde à la maison.

Sa boîte de commentaires pourrait avoir de nombreux commentaires positifs, bien que, comme nous le savons, Celia ait fermé celui-ci pour éviter d’être harcelé et insulté, car apparemment, il y a beaucoup de gens qui profitent de chaque instant pour faire leur propre chose.

Celia Lora sait l’importance de devoir se divertir dans ces moments de distanciation sociale, alors elle passe du téléchargement de contenu pour ses fans, car elle veut qu’ils se gardent en sécurité chez eux avec un bon contenu.

Il convient de rappeler que Celia participe en tant que représentante à Acapulco Shore, elle a donc révélé que la nouvelle saison viendra très bientôt, où nous pourrons probablement également l’observer.

Pour faire face à cette crise, Celia vous recommande de consommer son contenu exclusif, privé et non censuré, car il garantit qu’il peut servir à vous divertir dans ces moments de distanciation sociale.

N’oublions pas que la célèbre a été impliquée dans plusieurs scandales, à la fois celui qui s’est produit lors de son arrestation, ainsi que ce qu’elle vivait dans un hôtel à Mazatlán, car il semble que les inconvénients la persécutent, ou peut-être que c’est le prix d’être une femme célèbre avec tant de choses attention

