Celia Lora montre sa grosse poitrine sur une photo Instagram | INSTAGRAM

Le célèbre mannequin Celia Lora aime être le centre d’attention et cette fois, elle l’a réalisé avec une photographie audacieuse dans laquelle elle a montré sa grosse poitrine, car elle se démarquait beaucoup en raison de la position dans laquelle elle se trouvait.

La photo a été publiée sur Instagram, où ses fans ont été laissés bouche bée de voir autant de volume à l’intérieur d’un chemisier.

Celia était allongée dans son lit avec un chemisier totalement transparent, un soutien-gorge noir qui a aidé à la censure, car si elle ne l’avait pas eue, elle en aurait trop vu sur la photo et l’aurait probablement bloquée.

La photo a été très appréciée par tout le monde sur les réseaux sociaux, ajoutant plus de 100 mille likes en quelques heures, ses fans en sont venus à vouloir commenter mais ils n’ont pas pu le faire car leur boîte de commentaires est toujours fermée, car il a eu quelques problèmes avec les followers Eh bien, ils en faisaient un peu trop.

Le modèle est controversé dans la controverse, même si elle l’apprécie, car elle sait ce qu’elle a et ce qui cause ses fans, en fait, elle admet son style de vie super fou et faire la fête, révélant qu’elle l’aime.

Le mannequin est aussi un entrepreneur, car elle a une ligne de maillots de bain, cette fois elle a remercié un magasin de vêtements pour aider à les promouvoir, profitant de sa renommée, car tout ce que le mannequin touche attire l’œil.

Nous devons nous rappeler qu’il y a quelques jours, elle a été empêtrée dans un scandale, car lors de sa visite à Mazatlan, la célèbre fille d’Álex Lora del Tri, elle a fait une forte plainte via ses réseaux sociaux, dans un «Live» où elle a rapporté que dans un hôtel Les agents de sécurité de Mazatlan l’ont battue, elle et son amie, pour homosexualité.

Dans une vidéo partagée par l’un de ses fans, on peut voir que Celia a déclaré qu’elle et son amie ont été battues, sans respecter le fait qu’elle soit une femme, car elle voulait que son amie entre dans sa chambre “sans payer d’hébergement”, chose que le mannequin Il a dit que ce n’était pas un problème car il paie, cependant, l’hôtel n’a pas accepté et ils ont couru malgré le fait qu’il avait déjà payé son séjour pendant quelques jours.

