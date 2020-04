Celia Lora montre ses attributs dans un bikini rouge serré

Celia Lora montre ses attributs en bikini rouge serré | Instagram

L’actrice de télévision mexicaine Celia Lora se vante en partageant une photo d’elle sur son Instagram figure sculpturale au coucher du soleil surprenant tout le monde avec un bikini rouge serré.

Celia se souvient à travers une photo de ses vacances sur les plages d’Acapulco nous ravissant avec elle silhouette inégalée portant un bikini rouge serré tandis que le coucher de soleil est en arrière-plan.

Alors que son dos est tourné, Lora nous a montré son courbes éblouissantes avec le bikini ajusté qui a sans aucun doute fait tomber plus d’un amoureux en soulignant leur attributs arrière.

Près d’un jour après sa publication, l’image de ses vacances paradisiaques a plus que 120 mille likes de ses disciples.

Celia a commencé carrière faire des participations à des programmes comme L’île, Lucky Ladies et la sixième saison d’Acapulco Shore.

Cependant son la gloire atteint un niveau maximum lorsque posé sans vêtements certains pour le célèbre magazine de Playboy et apparaissant dans des films pour adultes.

Grâce à cela, le popularité de l’actrice a commencé à monter et sur les réseaux sociaux, il est devenu l’un des les femmes les plus attirantes et recherché sur Internet car il partage un contenu assez audacieux.

La fille de Rocker Alex Lora a actuellement la sienne page d’Internet où ça monte images inédites y non censuré pour ravir visuellement tous les chevaliers.

Il convient de mentionner que dans votre twitter partager également plus de photos risquées avec peu ou pas de vêtements pour tous ceux qui en veulent plus car la plateforme Instagram a des règles de publication et de restriction.

Jusqu’à présent, Celia Lora a dans son compte officiel de Instagram avec presque 6 millions de followers qu’il aime de ses irrésistibles charmes.

