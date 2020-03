Celia Lora montre son arrière et son corps à travers la fenêtre de sa maison sur Instagram | INSTAGRAM

La célèbre mannequin Celia Lora, fille d’Alex Lora del Tri, nous a déjà montré l’importance de rester dans sa maison protégée et de veiller à ne pas propager le coronavirus qui nous met en quarantaine, elle a donc tout le temps libre pour prendre des photos audacieuses de la maison.

Cette fois, elle l’a fait en étant dans l’un de ses ensembles de sous-vêtements les plus beaux et les plus séduisants.

La photographie est une autre des meilleures reçues, car ce groupe l’avait déjà montrée mais pas de cette façon, car elle est également à côté d’une fenêtre montrant sa beauté, permettant à la ville de voir ses beaux attributs, qui l’ont fait La plupart de ses followers sont à l’affût de son twitter ou instagram, car sur les deux sites il les présume et parfois sans censure.

La belle femme a fini par rassembler 230 000 likes, dans un instantané où Celia vante sa beauté et son joli visage coquin, l’une des principales photographies de sa “série”: “photos à la maison”.

Celia pourrait avoir sa boîte de commentaires pleine de flatteries, mais elle l’a fermée pour éviter le harcèlement et les désagréments, car auparavant, certains utilisateurs venaient l’insulter ou la harceler fortement, car même si elle télécharge des photos audacieuses, Celia exige un fort respect.

Celia Lora partage l’importance d’avoir à se divertir dans ces moments de distanciation sociale, alors elle passe du téléchargement de contenu pour ses fans, car elle veut qu’ils se gardent en sécurité dans leurs maisons avec un bon contenu.

Celia participe en tant que représentante à Acapulco Shore et participe également à certaines activités MTV, nous pouvons donc voir une partie de son contenu sur son Instagram, où elle a également révélé que la nouvelle saison de la série arrivera très bientôt, où nous pourrons probablement la regarder. aussi.

Pour faire face à cette crise, Celia vous recommande de consommer son contenu exclusif, privé et non censuré, car il garantit qu’il peut servir à vous divertir dans ces moments de distanciation sociale.

