Celia Lora pourrait avoir un amour à la porte par la photo qu’elle a partagée

Celia Lora pourrait avoir un amour à la porte par une photo qu’elle a partagée | .

La femme d’affaires et mannequin Celia Lora a surpris ses followers après avoir partagé une photographie où il ressemble à un nouvel amour à la porte.

Classé par ses fans comme l’un des meilleurs images du mexique, Les photographies de Lora se surpassent en audace.

Partager constamment publications sur son compte Instagram officiel qui sont assez audacieux et séduisants.

Peut-être pour certains de ses followers le fait de la voir avec un couple C’est quelque chose d’impressionnant pour ses disciples parce que la voir amoureuse est extrêmement adorable, en fait pour n’importe quelle femme.

Cependant, la photographie n’est pas exactement due à un nouvel engouement, bien que ce soit quelque chose de bien, car elle félicite une autre réalité Côte d’Acapulco, et bien que les mots soient inclus dans sa description « Je t’aime » il ne révèle rien d’autre qu’une relation amoureuse entre les deux.

« Joyeux anniversaire @luis_acashore Je t’aime de toute mon âme merci d’être dans ma vie j’espère pour toujours # felizcumpleñosamor #felizcumple #mexico #cdmx merci beaucoup @casballoons_oficial félicitations », a partagé Celia.

Pratiquement toute publication qui partage le modèle devient une tendance, à plusieurs reprises elle a fait la une des journaux car ce n’est pas seulement un modèle mais femme d’affaires il a une ligne de maillots de bain et pas seulement Celia lora Il a une page privée où il partage du contenu exclusif pour les abonnés en échange d’un montant mensuel modeste.

Que ce soit en maillot de bain, peu, beaucoup et même pas de vêtements, la mannequin fait toujours tourner les yeux vers sa silhouette, grâce à ses grands attributs cela fait que tout le monde se tourne pour le voir.

Peu de temps après la pandémie provoquée par COVID-19[feminine Lora s’est donné pour mission d’aider les petites entreprises dans le but d’avoir plus de consommateurs en offrant ses services à domicile, puisqu’elle en fait la promotion via son compte. Instagram à travers leurs histoires.

