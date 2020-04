Celia Lora prend un bain moussant, aime la voir sans vêtements dans le jacuzzi

Celia Lora prend un bain moussant, aime la voir sans vêtements dans un jacuzzi | Instagram

Il ne fait aucun doute que Celia Lora sait attirer l’attention de ses disciples, a partagé une photo où il apparaît prendre un bain moussant dans un jacuzzi complètement sans vêtement.

Ce n’est pas nouveau que la femme d’affaires, le modèle et la personnalité publique controversés partagent l’audace photographies et vidéos qui vous invitent à en voir plus.

Ce n’est pas un secret qui ravit sachant qu’il est désiré par ses followers et internautes qui admirent sa beauté, c’est un point en sa faveur aussi elle a l’avantage d’inviter ceux qui le voient à s’abonner à leur page privée dans le but d’acquérir un contenu plus audacieux.

Lora travaille avec des photographes professionnels, c’est pourquoi vos photographies Ils sont toujours de qualité, la combinaison du décor, de la posture et du jeu d’ombre et de lumière rend chaque instantané unique.

Depuis récemment, vous avez lancé votre nouvelle page contenu exclusif et il s’est consacré à lui donner sa maintenance en partageant de petits échantillons de contenu, le laissant le plus exclusif pour ceux qui veulent connaître ses charmes de manière plus approfondie.

Sur la photo mentionnée, elle apparaît dans un jacuzzi Il semble être à l’extérieur ainsi que dans un coucher de soleil qui fait ressortir le ton doré de l’instantané, mettant davantage en valeur ses beaux yeux.

On voit aussi qu’il profite des bulles car ses corps en sont recouverts et surtout, comme déjà mentionné, la photo est bien soignée, se protégeant d’une éventuelle censure par Instagram eh bien, ils sont très stricts à ce sujet.

“Accédez à ma page celilora.com pour me voir en direct maintenant, demandez-moi des vidéos audio et des photos personnalisées et discutez 24/7 ou abonnez-vous à mon P A T R E O N”, une partie de la publication que vous avez partagée.

.