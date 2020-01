Celia Lora, profitez de regarder sa belle arrière-garde au coucher du soleil à Acapulco | Instagram

Celia Lora est et sera toujours l’objet de controverses et de sujets de discussion, la nouvelle publication qu’elle a faite fait transpirer tout le monde, Lora porte son arrière-garde voluptueux devant un coucher de soleil.

Cette fois, vous ne pouvez pas profiter de sa belle profondeur yeux verts qui semblent hypnotiser qui les regarde car dans l’instantané apparaît de l’arrière.

Loin de déplaire à Celia Lora, elle a de nouveau capturé son apparence 5,1 millions de followers et d’autres téléspectateurs qui surfent sur le réseau social d’Instagram.

L’objectif du beau modèle est toujours de capturer les yeux qui parviennent à le faire de manière très agréable, en raison de l’angle dans lequel vous le regardez, vous pouvez l’apprécier sa beauté avant ou arrière.

Dans l’image, vous pouvez voir une silhouette stylisée et voluptueuse en même temps, portant un maillot de bain serré qui l’encadre davantage physique formidable Il a réussi à pénétrer dans certaines parties en faisant un effet plus petit sur sa silhouette mais plus voluptueux à l’arrière.

La fille d’Álex Lora profite des plages de Acapulco comme mentionné dans la description de sa publication. Celia aime assister constamment à la plage, aux fêtes et aux réunions avec le premier objectif de profiter et en même temps de promouvoir à travers leurs réseaux les lieux qu’elle fréquente.

En dépit d’être constamment sous l’œil de l’ouragan pour tout mouvement qu’elle fait pour le meilleur ou pour le pire, elle a toujours un motivation positive de chaque action qu’il accomplit après tout, c’est aussi une personne qui peut commettre des erreurs de temps en temps, contrairement aux autres sa caste est de parents célèbres et donc elle aussi mais dans une certaine mesure.

