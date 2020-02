Celia Lora sur le point de se mouiller sans aucun vêtement dans une baignoire | Instagram

Célèbre mannequin Celia Lora et maintenant aussi actrice de films pour adultes partagé dans votre compte Twitter une photographie où elle apparaît sans vêtement et sur le point de se mouiller.

Fille de Alex Lora est connu pour être lié à de nombreux scandales, dès son jeune âge, il est apparu dans des programmes de potins et a toujours été une personne très controversée.

L’un de ses plus grands scandales a été lorsqu’elle a été arrêtée pour avoir modifié la ordre public et se retrouvant dans un état d’ivresse à Cancun, heureusement, elle a fini par être libérée parce que son père avait payé une caution.

Étant la fille de qui elle est, elle est pratiquement devenue une personnalité publique, participe actuellement à un programme appelé “Acapulco Shore”.

Dans ce programme apparaît en compagnie de plusieurs jeunes qui aiment la vie nocturne et surtout des fêtes à tout moment, vivant d’une manière très folle les membres mènent des vies assez extravagantes et Celia Lora fait partie de ce groupe en tant qu’invitée spéciale.

En plus du plaisir qui semble sans fin pour Lora, elle est également devenue une femme d’affaires, en lançant une ligne de maillots de bain Pour différentes tailles et formes de corps, comme vous le savez, elle a un gros buste et n’est pas quelqu’un en surpoids, elle a donc besoin d’une taille de soutien-gorge spéciale.

Grâce à son étui il a lancé cette ligne spéciale qui s’adapte à vos besoins, en plus de sa ligne de maillots de bain il a également lancé une page privée, qui est celui qu’il promeut avec ses quelques photographies de vêtements.

Sur la photo mentionnée, il montre son corps dans une baignoire, assis montrant ses attributs de profil et une partie de son arrière, regardez la photo ici cliquez.

Faire des invitations à s’abonner et à recevoir du contenu exclusif pour les utilisateurs Celia laisse peu à l’imagination car dans ses publications de Twitter Montrez votre corps tel que Dieu l’a mis au monde.

Celia Lora est propriétaire d’une figure sculpturale et certains beaux yeux verts qui hypnotisent leurs followers et ceux qui le voient afin que le modèle profite de ses attributs pour devenir plus de followers et de fans.

