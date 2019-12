Celina Powell explose Snoop Dogg avec une rencontre sexuelle présumée Détails

La veuve noire frappe à nouveau.



Vous connaissez tous Celina Powell, la veuve noire de l'industrie du hip-hop. Elle a apparemment des histoires sur tous les rappeurs du jeu. Bien que sa légitimité soit fulgurante, elle a certainement été avec plus de quelques étoiles en vogue. Elle a presque rompu le mariage d'Offset et de Cardi B l'année dernière et, après avoir suggéré qu'elle avait des munitions sur Snoop Dogg, elle vide enfin le clip dans un nouveau vlog.

Mike Coppola / .

Prenez ces informations avec un grain de sel car, comme vous devez le savoir, Celina Powell ne doit pas toujours faire confiance. Elle a ouvert en expliquant pourquoi elle exposait Oncle Snoop, révélant que tout cela était dû à des émojis rieurs sur un post de Lil Duval. Après avoir donné de vagues détails sur la façon dont la légende l'a emmenée dans son appartement discret, Powell allègue que les deux ont commencé à avoir des rapports sexuels non protégés lorsque Snoop est allé de l'autre côté de la pièce, a préparé une ligne de cocaïne sur son sein et a reniflé il. Apparemment, le rappeur s'est arrêté toutes les cinq minutes pour consommer plus de coke.

Selon la Black Widow, Snoop l'a même invitée à être son invitée aux BET Awards mais, comme elle n'avait pas de tenue appropriée, elle a reculé. Mhm, ça sonne légitime …

Encore une fois, prenez ceci avec un grain de sel. Regardez sa nouvelle vidéo ci-dessous.

.