«Celui qui s’approche» mène à un maximum d’un demi-million de spectateurs

FDF commence la semaine en montrant un grand état de forme et avec ‘La que se avecina’ comme son fleuron. La comédie des frères Caballero parvient à s’imposer à la fois dans le bureau avec 4,2% part et un demi-million de téléspectateurs comme en fin d’après-midi et en début de prime time, où il pétrit 2,9% en attirant 449 000 personnes. De plus, la chaîne thématique Mediaset étend son leadership dans cette dernière bande avec le film “La Fille du Loup”, qui signe également 2,9%.

De son côté, le western de Treize, “La plume blanche” (4%), parvient à s’imposer entre les deux émissions de «La que se avecina», et devient l’un des vainqueurs de l’après-midi pour convaincre 428 000 spectateurs. Quant au bureau, ‘The Simpsons’ reste dans une part de 3,6% dans Neox pour s’imposer comme deuxième option, et en prime time ‘Les mille et une nuits’ est également établi comme finaliste en ne dépassant pas un 2,4%

