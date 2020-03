«Central Park» obtient la date de première sur Apple TV Plus – Regarder la bande-annonce

HISTOIRES CONNEXES

Kristen Bell et Josh Gad se sont associés pour un autre projet d’animation… mais ils sont clairement loin d’Arendelle.

Les co-stars de Frozen font partie des acteurs entendus dans une nouvelle bande-annonce de Central Park, la prochaine comédie musicale d’Apple de la créatrice de Bob’s Burgers, Loren Bouchard.

Comme taquiné dans la vidéo ci-dessus, Central Park suit les Tillermans, une famille qui vit dans la ville de New York. Alors que le gestionnaire du parc Owen (exprimé par Leslie Odom Jr. de Hamilton) et le journaliste Paige (Kathryn Hahn de Mme Fletcher) élèvent leurs enfants (joués par Bell et Tituss Burgess de Unbreakable Kimmy Schmidt), ils doivent repousser l’héritière de l’hôtel Bitsy Brandenham et son assistante qui souffre depuis longtemps, qui n’aimeraient rien de plus que de transformer le parc en condos.

Le casting vocal de Central Park comprend également Daveed Diggs (Snowpiercer) et Stanley Tucci (Limetown). Bouchard et Gad serviront de PE aux côtés de leur compatriote Bob’s Burgers, Nora Smith.

Apple a également annoncé mardi que Central Park sera présenté en première avec trois épisodes le vendredi 29 mai, suivis de baisses d’épisodes hebdomadaires. La première saison s’étend sur 10 tranches d’une demi-heure.

Découvrez la bande-annonce complète de Central Park ci-dessus, puis déposez un commentaire et dites-nous si vous prévoyez de regarder l’émission ce printemps.