Cepeda et Susana («l’île des tentations») pourraient entretenir une relation, selon Gonzalo Montoya

Après le bombardement qui a été “L’île des tentations” à la télévision, presque tous ses participants ont trouvé de nouveaux emplois sur le petit écran, et L’un d’eux était Gonzalo Montoya, qui a fait sa première cet après-midi en tant que collaborateur du programme «Viva la vida».

Susana et Cepeda pourraient avoir une relation

Le même après-midi, il est allé au format week-end de Telecinco Susana, un ex-partenaire du Tertullien, et après une réunion tendue dans son interview, le nouveau collaborateur a parlé de nouvelles qui lui seraient parvenues via ses réseaux sociaux: Susana aurait pu commencer une relation avec le chanteur Luis Cepeda («OT 2017»).

Connaissant cette affirmation, le journaliste Luis Rollán a tenu à souligner que l’invité, lors de son entretien, “a nié avoir rencontré quelqu’un”. Malgré cela, les paparazzis Diego Arrabal ont déclaré que “Je l’ai dit la semaine dernière, et je lui ai dit. Moi, photographe, j’aime le dire quand j’ai les photos”

Un programme très rentable pour ses participants

Comme chacun le sait, le format présenté par Mónica Naranjo est devenu un phénomène, et la preuve en est non seulement la collaboration que Gonzalo Montoya fera désormais dans «Viva la vida», mais que De nombreux autres participants se sont également inscrits à différents formats Mediaset.

Le cas le plus évident est celui de Fani, devenu l’un des concurrents de «Survivors 2020», mais il faut aussi ajouter Rubén, la nouvelle tronista féminine et masculine et vice versa. De plus, non seulement cela, mais Andrea, Oscar et Ishmael siégeront ce soir, le 22 février, sur le plateau de ‘Saturday Deluxe’ pour subir le test polygraphique.

