Cepillín, ami d’Aracely Arámbula explose contre Luis Miguel

L’un des personnages qui apportera du divertissement à plusieurs générations à la télévision mexicaine, le clown Brosse, qui a suscité la controverse après avoir publié des déclarations récentes dans lesquelles il explose contre le chanteur Luis Miguel.

Ricardo González Gutierrez, mieux connu sous le nom de Brosse a été approché par les caméras et après avoir été interrogé sur les conflits familiaux auxquels ils sont confrontés Aracely Arambula et Luis Miguel, le célèbre clown s’en est pris au chanteur.

Il faut se rappeler que l’actrice et l’appel “Soleil du Mexique“Ils ont entretenu une relation à partir de laquelle ils ont procréé deux enfants, Daniel et Miguel, respectivement âgés de 11 et 13 ans, et à qui le chanteur ne fréquente pas”, a souligné Aracely à plusieurs reprises.

Même pareil comédienne Il l’a également poursuivi pour avoir éludé les dépenses de ses enfants à qui il verse une pension intermittente en tant que protagoniste de La Doña.

Aujourd’hui, le présentateur de télévision Il a été interrogé sur le thème faible de la grande amitié qui l’unit à l’artiste.

Actuellement, l’actrice a déposé une nouvelle plainte auprès de l’interprète de “La Bikina” demandant un montant élevé en pension, compte tenu de cette Brosse a été interrogé et n’a perdu aucune chance de rayer Luis Miguel de “mauvais père”.

Tout ce que je sais, c’est qu’elle est mère et père en même temps et que Luis Miguel répète ce qu’il a lui-même vécu.

De même, il a exhorté certains recommandations à l’artiste et concernant les saisons de son bioserie exprimé:

Je devrais faire une troisième saison en disant: Eh bien, quel idiot c’était parce que je n’ai pas été un bon père

Il a également révélé quelques détails sur le moment où il s’est rencontré Luis Miguel à ses débuts, il indique qu’il est et a été très cool et qu’il l’a toujours bien traité, l’opposé de papa

Il était très cool, celui qui était un imbécile était le père, tandis que Luis Miguel a apporté un trench coupe-vent, le père portait des manteaux de vison.

Le clown a détaillé certains des moments où il a travaillé avec le artiste dans une grande caravane qui a fait le tour de certaines villes des États-Unis, a-t-il mentionné lors d’une interview pour l’émission “Drop the Soup”.

Je le connais très bien, cependant dans le cas où le mari et le père donnent beaucoup à désirer pour moi l’acteur fini.

