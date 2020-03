“Cercles (Deluxe)” de Mac Miller comprend “Flottant”

Le monde a perdu un vrai génie lorsque Mac Miller est décédé. Le rappeur, chanteur, producteur et multi-instrumentiste était vraiment en train de devenir le sien et le projet final qu’il a sorti avant sa mort, Swimming, en était un témoignage. Sa succession a sorti son premier album posthume, Circles en janvier, le faisant suivre de la version de luxe plus tôt dans la journée, y compris deux nouvelles chansons, “Floating” et “Right”. Le premier clôt le projet avec une ambiance soul mais psychédélique. Thundercat prête ses compétences pour la ligne de basse sur la piste, apportant ses styles psychédéliques signature avec quelques voix de fond ainsi que la livraison soul de Mac apporte une sensation euphorique à la piste.

Jon Brion a aidé à compléter les cercles dont il a révélé qu’il était en cours d’élaboration en tant que pièce compagnon de Swimming avant la mort de Mac. Jetez un œil à “Flottant” ci-dessous et découvrez la version de luxe ici.

Paroles Quotable

Quand je pourrai enfin m’enfuir

Soarin ‘incontrôlable

La gravité ne me retient pas

Peut-être que je vais voler jusqu’à ta porte un certain temps

Quand je pourrai enfin m’enfuir



.