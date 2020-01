“Certaines personnes grandissent les unes des autres”

Il a également expliqué pourquoi il était si calme au sujet de sa nouvelle relation avec Fizz.



M. Unbothered lui-même n’a pas dit grand-chose au sujet de son ex Apryl Jones entrant dans une relation avec son partenaire B2K Fizz. Omarion s’est assis avec Vlad TV il y a des mois et a partagé qu’il n’avait aucun sentiment à propos de la romance entre la mère de ses deux enfants et son vieil ami, ajoutant que s’ils sont heureux, alors c’est tout ce qui compte.

Jesse Grant / Intermittent / .

Omarion a été applaudi pour la façon dont il a géré la situation, et à la suite des rumeurs selon lesquelles Apryl et Fizz ont rompu, Madame Noire a partagé leur récente interview avec le chanteur. En plus de lui poser des questions sur la prochaine tournée du millénaire, le média a également sondé Omarion sur le drame entourant sa vie personnelle.

“Dans mon auto-réflexion, j’ai réalisé que j’allais peut-être aller trop loin. Peut-être que j’irais plus loin et qu’il y aurait certaines conséquences qui ne me toucheraient pas seulement, mais qui toucheraient mes enfants”, a-t-il déclaré. “Vraiment, lorsque vous prenez du recul et que vous vous connaissez vraiment, vous êtes en mesure de prendre de meilleures décisions. Donc, pour être honnête avec vous, je viens de faire beaucoup de réflexion sur moi-même et j’ai réalisé, beaucoup de situations et de circonstances sont vraiment hors de votre contrôle. Le seul pouvoir que vous avez est la façon dont vous réagissez. Pour vraiment saisir cela, vous devez presque passer par toutes les émotions. Vous devez passer par les hauts et les bas pour vraiment pouvoir vous enraciner et vous concentrer sur ce qui est important. “

Il a ajouté: “Je viens de prendre la décision d’être respectueux envers mes enfants et d’être respectueux envers moi-même parce que c’est comme, tout le monde est du genre” je répondrais comme ça “ou” je répondrais comme ça “, mais qu’arrive-t-il après “Et puis aussi, c’est comme, pourquoi suis-je ici? Suis-je ici pour ça? Non. Je suis ici pour mes enfants. Vraiment.”

À l’approche de sa 20e année dans l’industrie de la musique, Omarion a examiné divers aspects de sa vie personnelle et professionnelle. “Tout le monde n’est pas dans l’industrie ou ne fait pas quelque chose assez longtemps pour se demander:” Pourquoi est-ce que je fais ça? “”, A-t-il déclaré. “Ce sera ma 20e année dans l’industrie de la musique. Donc à ce moment-là, je me posais beaucoup de questions. Je venais d’avoir des enfants. Je me demandais pourquoi je fais ça? … j’attribuerais vraiment [Apryl] ne pas comprendre le manque de communication et d’éducation. J’ai été élevée un peu différemment qu’elle a été élevée et je pense que c’est vraiment, en fin de compte, toujours une chose dans les relations. C’est juste une mauvaise communication et différentes langues d’amour. C’est à cela que je l’attribuerais vraiment. Les gens grandissent et certains grandissent les uns des autres. Je dirais que c’est, de mon point de vue, vraiment ce qui s’est passé. ”

Vous pouvez lire son interview avec Madame Noire dans son intégralité ici.

.