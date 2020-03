Certains abonnés de Disney + pensent que Bobby est le meilleur personnage du journal intime d’un futur président

La huitième année est certainement une période déroutante. Vous pouvez demander à Bobby Cañero-Reed, dont les matchs de tennis, la petite amie, la famille et les coéquipiers font que cette année est tout sauf cool. Maintenant, avec toute la saison de Diary of a Future President disponible pour regarder les boules, certains téléspectateurs ont partagé leur amour pour ce personnage et sa famille. Voici ce que les fans disent de la finale de cette série originale Disney +.

Cet article contient les principaux spoilers de Journal d’un futur président. Lisez à vos risques et périls!

Disney + a présenté sa série originale «Journal d’un futur président»

Le collège n’est pas toujours froid. La cubano-américaine de 12 ans, Elena Cañero-Reed, vous en dira plus dans la série originale Disney +, Diary of a Future President. Cette émission de télévision présente Charlie Bushnell dans le rôle de Bobby Cañero-Reed, le frère aîné d’Elena.

«La représentation est la clé! Je pense que c’est super important pour les enfants et les adolescents (tout le monde!) De voir des personnages auxquels ils peuvent se rapporter… qui leur ressemblent .. réalisant des choses incroyables. J’espère que notre émission inspirera et permettra aux gens de se lever pour de bon et de poursuivre leurs rêves. Non, poursuivez leurs rêves! Et pour être fier de qui ils sont », a déclaré Charlie Bushnell lors d’une interview.

Charlie Bushnell arrive à la première de ‘Diary Of A Future President’ de Disney + | Morgan Lieberman / .

Bobby Cañero-Reed a un temps de «refroidissement» en huitième année

Elena est peut-être la star de cette série originale Disney +, mais elle suit également la vie de sa mère, Gabi, et de son frère, Bobby. Quelques années de plus qu’Elena, Bobby est en huitième et capitaine de l’équipe de tennis. Les choses deviennent un peu plus compliquées lorsqu’une nouvelle personne rejoint l’équipe de Bobby.

Bien qu’il soit toujours avec Monyca avec un «y», Bobby a des sentiments pour cette autre personne – son coéquipier Liam. Il ne partage pas exactement ses sentiments, mais les téléspectateurs le voient en savoir plus sur lui-même. C’est froid. La représentation, cependant, est super cool pour certains téléspectateurs LGBTQ.

Les fans ont partagé leur amour pour Bobby Cañero-Reed et «Journal d’un futur président»

Avec toute la première saison publiée sur cette plateforme de streaming, certains fans se sont tournés vers les réseaux sociaux. Ils ont écrit leur amour pour Bobby et ont exhorté Disney à renouveler la série pour sa deuxième saison. (Jusqu’à présent, la société n’a pas annoncé si Bobby, Elena et Gabi reviendraient pour plus d’épisodes.)

“La façon dont Bobby est juste OK avec le fait qu’il pourrait être gay même s’il ne peut pas le dire à Liam wow [Charlie Bushnell,] vous l’avez décrit si merveilleusement, j’espère vraiment qu’il y aura une deuxième saison parce que je ne suis pas encore prêt à dire au revoir “, a déclaré un utilisateur de Twitter.

«Je veux voir Bobby en savoir plus sur lui-même, je veux en savoir plus sur les antécédents de Liam, je veux voir plus Elena / Sasha / Jessie, Sabi en plein essor, le développement de la cami avec ses parents. Il reste tellement plus pour chaque personnage, donc je [swear,] Disney ferait mieux de ne pas me les enlever », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

La première saison de Diary of a Future President est disponible pour une frénésie sur Disney +. Pour en savoir plus sur la plateforme de streaming de Disney et pour vous abonner, visitez leur site Web.