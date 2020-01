Certains des plats préférés absolus de Padma Lakshmi

C’est la question que tant de gens se demandent: quels sont les aliments qu’un juge culinaire aime le plus? Leurs normes doivent être incroyablement élevées, avec tous les tarifs de premier ordre qu’ils savourent jour après jour.

Padma Lakshmi | Michael Kovac / . pour Ketel One

Voici ce que nous savons des aliments préférés par excellence du juge Top Chef et des souvenirs qu’ils évoquent.

Lakshmi et travailler pour suivre les calories du «Top Chef»

L’homme de 49 ans est impitoyable quand il s’agit de s’entraîner. Elle ne fera pas de pause; comme elle le voit, elle ne peut pas s’entraîner. Les aliments lourds qu’elle consomme lors des enregistrements de Top Chef apparaîtraient immédiatement sur son image. Elle a dit à Santé en 2017 ce qu’elle devait faire une saison particulière du spectacle afin de faire face au lourd dépôt calorique des plats qu’elle avait goûtés.

«J’ai réussi à travailler davantage. J’ai fait venir un entraîneur personnel dans ma chambre d’hôtel. Habituellement, j’essaie de trouver une salle de sport, et ça ne marche jamais que si c’est à l’hôtel. Cette fois, je me disais: «Tu sais quoi? Il doit frapper à ma porte. »»

«De plus, je souffrais du mal de l’altitude et ça craignait. C’était de la nausée, un mal de tête et des étourdissements, et je n’avais pas envie de manger. Je devais passer à travers la nourriture devant la caméra, mais hors caméra, je ne mangeais pas de repas complets. “

Lakshmi sur l’art de la dégustation

Si vous avez lu les écrits de Lakshmi ou ses mémoires, vous savez qu’elle prend l’art de la dégustation au sérieux. Ce n’est pas simplement un travail, c’est une vocation pour elle!

Comme l’a rapporté First We Feast, le mannequin a dit presque lyriquement: «Quand je goûte quelque chose, dans mon esprit, je le traite presque comme un morceau de musique -« Cet instrument ou cet ingrédient est trop fort et doit retenir un peu un peu, cela doit être plus avancé pour l’équilibre. »

Certains des plats préférés de Lakshmi

Lakshmi a ses aliments qui ne peuvent pas résister, comme n’importe qui d’autre. Il est en fait incroyable qu’elle ait pu maintenir sa silhouette malgré la quantité de calories qu’elle absorbe sur Top Chef, et malgré le fait de savourer les délicieux favoris suivants.

Son préféré est le riz au citron, un plat qu’elle mange depuis qu’elle est tout-petit et qu’elle appelle «l’opposé de ce que la plupart des gens considèrent comme de la nourriture indienne. Et pourtant, c’est la recette indienne la plus décontractée qui soit. . . Il est épicé avec des graines de moutarde noire, du curcuma et des feuilles de curry aromatiques, et combiné avec le goût vif et incomparable du citron. “

Une autre nourriture qu’elle aime qui a des souvenirs inoubliables est la sauce au pesto. «Quand j’ai vécu en Italie dans la vingtaine. . . J’ai découvert à quel point le pesto simple et bien fait peut être vraiment glorieux et élégant. Jamais des herbes fraîches, une bonne huile d’olive, des noix et du fromage n’ont ouvert un monde de saveurs aussi riche. »

Son préféré le plus surprenant? La tarte Frito humble, mais tellement satisfaisante et croquante.

«Quand j’ai déménagé pour la première fois dans une banlieue de Los Angeles en provenance de New York, j’avais le béguin pour un garçon qui jouait au football Pop Warner. Juste pour être proche de lui, j’avais l’habitude d’aider sa maman au snack-bar, et c’est là que j’ai découvert le véritable trésor américain qu’est la tarte Frito. . . Cela a aidé à renforcer mon intuition que tout le monde aime quelque chose de salé, épicé, croquant et de fromage, le tout en une bouchée. »

Il est certainement vrai que tout aliment ou repas peut devenir un favori bien-aimé lorsqu’il est enroulé autour d’un doux souvenir et de n’importe quel ingrédient, même les frites.