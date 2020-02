Certains fans de ’90 Day Fiancé’ sont enthousiastes avec TLC et Geoffrey Paschel

L’émission à succès de TLC, 90 Day Fiancé, a des fans en haleine au cours de sa dernière saison. Bien qu’il y ait souvent des questions concernant la réalité de l’émission, ce n’est pas ce que les fans attendent cette fois-ci. Au contraire, l’un des nouveaux acteurs de la série a des fans frustrés par le réseau. La nouvelle star Geoffrey Paschel fait face à des accusations d’abus de la part de son ex, et avec l’affaire toujours en cours, certains fans ont l’impression que TLC se comporte de manière irresponsable en présentant Paschel sur 90 Day Fiancé.

Accusations portées contre Geoffrey Paschel

La star de 90 Day Fiancé, Geoffrey Paschel, arrive au spectacle avec déjà un passé mouvementé. Le nouveau membre du casting fait toujours face à des allégations d’abus de la part de son ex-petite amie.

Geoffrey Paschel a précédemment renoncé à une mise en accusation pour enlèvement aggravé, voies de fait, interférence avec un appel d’urgence et vandalisme, comme l’a rapporté USA Today.

En juin, Paschel a été arrêté lorsque son ex-petite amie a affirmé que Paschel l’avait attaquée. L’ex-petite amie de Paschel a demandé une ordonnance de protection. Dans les documents judiciaires pertinents, elle a expliqué: «Il m’a frappé / claqué la tête à plusieurs reprises dans les planchers de bois franc de ma maison. Il m’a traîné à travers la maison par mes cheveux et a continué à jeter mon corps contre les murs et les meubles. Je le sais à cause du sang sur mes murs, mes meubles, etc. »

Les dossiers de police semblent étayer les affirmations de son ex-petite amie, expliquant que «les policiers ont observé une [her] front et des écorchures sur les coudes et les genoux. » Lorsque son ex-petite amie a été emmenée à l’hôpital, on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.

Elle affirme également que Paschel a désactivé son téléphone pour l’empêcher d’appeler les autorités. Elle a pu s’échapper chez un voisin et composer le 911 à partir de là. La prochaine comparution de Paschel devant le tribunal aurait lieu le 26 mars.

La star de “90 Day Fiancé” prétend qu’il s’agit de garde à vue

Il semble que Paschel n’ait pas voulu y aller tranquillement. En fait, il a apparemment tenté de donner un coup de pied aux fenêtres de la voiture dans laquelle il se trouvait lors de son arrestation.

Starcasm a rapporté que Paschel avait tenté d’endommager le véhicule de police lors de son arrestation. Le rapport d’arrestation se lit comme suit: «La personne arrêtée a d’abord été placée en détention sans incident. Pendant sa garde à vue, la personne arrêtée a tenté de donner un coup de pied aux fenêtres du véhicule de patrouille. Les agents ont sorti la personne arrêtée du véhicule et ont appliqué des dispositifs de retenue pour les jambes. L’arrêté a tenté à nouveau d’endommager le véhicule de patrouille alors que ses jambes étaient retenues. La personne arrêtée a de nouveau été retirée du véhicule et encore plus retenue. »

Paschel a depuis affirmé que les accusations étaient fausses et qu’elles concernaient une affaire de garde d’enfants impliquant son ex-femme.

Les fans réagissent à TLC le gardant sur le spectacle

Certains fans ont été particulièrement contrariés par TLC pour avoir gardé Geoffrey Paschel sur 90 Day Fiancé. Ils ont l’impression qu’il est irresponsable pour TLC de donner une plate-forme à un agresseur potentiel sans aucune répercussion réelle. Un fan en particulier s’est rendu sur Reddit pour exprimer ses griefs.

Le Redditor a écrit en partie: «Ce qui me dérange le plus, c’est ce que TLC donne à Geoffrey, ils lui donnent la possibilité de parler de son côté et seulement de son côté, ils lui donnent la possibilité de peindre son image des événements. Cependant, ils ne donnent pas à ses VICTIMES cette capacité honteuse. Ils le mettent même en place dans l’épisode 1 pour lui raconter son histoire sanglante d’un passé avec le “sait-elle de votre question passée”, c’est de la connerie. Maintenant, il a la possibilité de sangloter son passé et de montrer à quel point il est bon pour sa prochaine victime. »

L’utilisateur a poursuivi: «La société a parcouru un long chemin (avec encore de la place pour aller) en donnant une voix aux victimes et non aux agresseurs et voici TLC nous jetant 5 ans en arrière. Celui qui a donné le feu vert pour avoir ce morceau de merde sur le spectacle devrait avoir honte d’eux-mêmes. “

Un commentateur a ajouté: «Je pense que TLC est en train de revenir en arrière, il n’était pas du tout sur les oreillers, et les podcasteurs de récapitulation les plus importants l’ont tous annulé et refusent de parler de son histoire.

Un autre a ajouté: «Son comportement montre même qu’il ne s’en soucie pas ou se sent même mal pour ce qu’il a fait. Je le méprise peut-être, peut-être qu’il veut s’améliorer et passer à autre chose, mais quoi qu’il dise ou juste son visage me dérange vraiment, il semble aussi vraiment plein de lui-même. »

“Je suis d’accord. Peu m’importe s’il a été condamné ou non. 3 femmes l’accusant de violence domestique suffisent pour que TLC ne lui donne ni temps d’antenne ni argent. C’est dégoûtant », a expliqué un autre.