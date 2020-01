Certains fans de ‘Rise of Skywalker’ voulaient que Rey le fasse après avoir visité Tatooine

Elle est passée du statut de charognard à Jakku à celle de Jedi le plus puissant de la galaxie. Pendant The Rise of Skywalker, c’était à Rey (avec l’aide de Finn et Poe, bien sûr) de vaincre le Premier Ordre et l’empereur Palpatine. Cependant, certaines des dernières scènes avaient des fans souhaitant un autre résultat. Voici ce que les fans disent du voyage de Rey à Tatooine pendant The Rise of Skywalker.

Cet article contient les principaux spoilers de La montée de Skywalker. Lisez à vos risques et périls!

Les acteurs Daisy Ridley, Adam Driver et John Boyega assistent à la conférence de presse du très attendu ‘Star Wars: The Last Jedi’ | Charley Gallay / . pour Disney

L’une des dernières choses que les fans de «The Rise of Skywalker» ont vu a été Rey sur Tatooine

Après une célébration bien méritée avec la Résistance, Rey se dirige vers la maison de Luke et Anakin, la planète désertique Tatooine. Elle enterre les sabres laser de Luke et Leia dans le sable, avant d’être approchée par une personne. La personne lui dit que personne n’a visité la maison de Luke depuis des années, qui est-elle?

Tout comme plus tôt dans le film, Rey dit son prénom. Lorsque la personne continue, demandant “Rey qui”, le maître Jedi s’arrête. Elle voit ensuite les fantômes de Luke et Leia avant de répondre avec son nouveau nom de famille, “Rey Skywalker”.

Certains fans voulaient que Rey dise autre chose quand la personne demande «Rey qui?»

Il est assez clair que tous les Jedi vivent en elle maintenant. Avec l’aide de Ben Solo, Rey a vaincu Palpatine une fois pour toutes, prouvant que sa formation avec Luke et Leia a porté ses fruits. Mais avec qui Rey avait-il une relation plus étroite? Certains fans voulaient que Rey prenne “Solo” comme nom de famille lorsque la personne lui a demandé sur Tatooine.

“Rey n’aimait pas Luke, le respectait, bien sûr, mais il était [not like a father] à elle. Elle aimait Han Solo, Ben Solo et Leia Organa Solo. Si elle prenait un nom, c’était Solo. PÉRIODE », a écrit un utilisateur de Twitter.

«Et ils ont précisé qu’elle adoptait le nom de famille de ses« parents »et non celui de Ben en nous montrant leurs fantômes, pas Ben. Aussi subtil qu’une enclume. BTW ses parents biologiques «aimants» doivent être ravis d’être reniés par leur fille aimante », a répondu un autre utilisateur de Twitter. Bien sûr, avec le titre du film The Rise of Skywalker, il est tout à fait normal que Rey ait également adopté ce nom de famille.

Certains fans ont suggéré qu’en raison de la relation de Rey avec Ben Solo, elle aurait dû prendre le nom de famille “Solo” en l’honneur de lui. Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Si la scène finale avait plutôt été Rey seule sur Tatooine mais au lieu de voir Leia et Luke et de dire qu’elle était une Skywalker, elle avait vu le fantôme de Ben et avait dit” Rey Solo “… J’aurais pu vivre avec.”

Les fans verront-ils jamais Rey après “The Rise of Skywalker?”

Certains fans de Reylo ont supposé que Rey avait quitté la Résistance et vivrait désormais seul sur Tatooine comme Obi-Wan, le plus grand indice étant que la chanson jouant le fond de cette scène est intitulée “A New Home”. D’autres l’ont interprétée comme symbolique, ce qui signifie que Rey a trouvé une nouvelle maison dans la famille Skywalker.

Parce que c’est le dernier film de la saga Skywalker, The Rise of Skywalker sera probablement la dernière fois que les fans verront des personnages comme Rey et Kylo Ren. Nous ne pouvons qu’espérer que nos Jedi ont trouvé la paix intérieure, après avoir rétabli la paix dans la galaxie.

The Rise of Skywalker est actuellement en salles.