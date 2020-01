Certains fans de ‘Star Wars’ implorent ce réalisateur populaire de remplacer Kathleen Kennedy

La montée en puissance des femmes dans les principaux rôles de production a considérablement augmenté, et Kathleen Kennedy est un excellent exemple de retournement de Lucasfilm à plus d’un titre. Cependant, certaines de ses décisions créatives n’ont pas été trop populaires auprès des fans de longue date au cours des nouvelles années de la trilogie.

La plupart de ces événements ont commencé quand elle a embauché J.J. Abrams et Rian Johnson dirigeront les nouveaux films depuis 2015. Même si cela impliquait également une erreur collective majeure: précipiter les films Star Wars autonomes.

Si Solo et Rogue One ont toujours leur part de fans, ils ne se sont pas gelés avec tout le monde. La précipitation de ces derniers sur le marché a finalement été réprimée par Disney pour compenser les problèmes futurs.

Maintenant que certains pensent que Kennedy ne prend pas Star Wars dans un endroit important, un autre figure désormais sur les listes de souhaits des fans pour avoir repris Lucasfilm.

Pendant combien de temps Kathleen Kennedy sera-t-elle dans son rôle de Lucasfilm?

Kathleen Kennedy et JJ Abrams | Albert L. Ortega / .

De nombreuses rumeurs ont surgi que Kennedy pourrait être en train de sortir chez Lucasfilm et être remplacé par quelqu’un avec des directions plus visionnaires pour Star Wars. Après la réception tiède de The Rise of Skywalker (et la confusion sur le moment où un autre film sortira), certains fans ne se soucieraient pas d’un changement de leadership.

Jusqu’à présent, Disney a déclaré que Kennedy n’allait nulle part, y compris la prolongation de son contrat jusqu’en 2021. Il y a eu un bref moment en 2019 où l’on pensait que Kevin Feige était sur une liste restreinte pour la remplacer. Même cela a été étouffé, en dehors des nouvelles, Kennedy pourrait demander à Feige d’écrire le prochain film de Star Wars.

Tout cela, cependant, rend essentiellement le côté cinématographique de Star Wars un peu sans but pour le moment, à l’exception d’une exception. Grâce à Jon Favreau, The Mandalorian de Disney + emmène désormais la galaxie très loin dans de nouvelles directions inattendues sans avoir à tout garder dans le canon.

Si peut-être la plupart peuvent attribuer à Kennedy le mérite d’avoir permis à Favreau d’avoir autant d’autonomie créative, les propres idées créatives de Favreau ont sans doute sauvé Star Wars de devenir obsolète.

Les fans veulent maintenant que Favreau prenne le travail de Kennedy

Selon de récents rapports des médias, l’équipe de production en charge des films Star Wars en direct (Favreau, Michelle Rejwan et Dave Filoni) aura plus de pouvoir pour décider de la destination de la franchise chez Lucasfilm.

Apparemment, Favreau voulait diriger The Force Awakens dès le départ, incitant les fans à se demander ce qu’il aurait fait différemment s’il l’avait écrit. Aurait-il été exponentiellement mieux basé sur le pedigree de Favreau pour la narration principale?

Le gant a déjà été lancé grâce à The Mandalorian, ce qui peut signifier désormais principalement des émissions / films en streaming. Dans la foulée, de nombreux fans se demandent si Favreau sera finalement choisi comme réalisateur et scénariste du prochain long métrage de Star Wars. Cela devrait arriver en 2022, mais rien n’est encore confirmé.

Dans l’esprit des fans dévoués, Favreau prenant le poste de Kennedy serait plus que préféré. Puisqu’il semble comprendre où les histoires devraient aller, l’argument est plus que valable qu’il devrait être son successeur.

Favreau comprend qu’une touche de nostalgie est importante pour «Star Wars»

Autant que The Rise of Skywalker insinuait que l’histoire des Skywalkers se terminait maintenant, les spectacles de Disney + homologues vont clairement garder leur pied dans le royaume de la saga originale.

Le Mandalorien est situé dans une autre partie de l’univers avec une histoire unique. Même ainsi, les chaînes de connexion tangentielles aux événements de la trilogie originale sont plus qu’évidentes. Dans la saison deux, les camées des films précédents rendront ces liens encore plus étroits.

Ensuite, avec l’arrivée de la nouvelle série Obi-Wan Kenobi, le facteur de nostalgie sera encore accru. Favreau sait que c’est important pour garder Star Wars intéressant pour les fans les plus ardents qui ont grandi avec tout depuis le début.

Peut-être que Favreau prenant le travail de Kennedy ne serait pas beau sur le papier. Pourtant, le fait qu’il se sépare de la saga Skywalker tout en y faisant allusion est le seul moyen de rendre la franchise familière au gros des fans qui en font une industrie d’un milliard de dollars.