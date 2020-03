Certains fans ne veulent pas voir plus de “ Smart Hulk ” dans la série Disney +

L’un des principaux appels du Hulk était qu’il était le Hyde du Dr Jekyll de Bruce Banner. Les fans ont aimé qu’il était une grosse brute dangereuse et muette dont la force était utile quand il devait battre un dieu.

Donc, lorsque “smart Hulk” est apparu dans Avengers: Fin de partie, dans lequel Bruce Banner a gardé son esprit dans le corps de Hulk, les fans ont été divisés. Beaucoup, y compris un ancien Hulk, ne sont pas vraiment dans la nouvelle version.

C’est pourquoi, maintenant que Mark Ruffalo sera dans la série She-Hulk qui finira par apparaître sur Disney +, certains fans préfèrent ne pas voir le Hulk “nouveau et amélioré”. Pour eux, la nouveauté s’est dissipée.

She-Hulk contre Hulk

Le Hulk | merveille

Le She-Hulk est apparu en 1980 comme non seulement un homologue mais un contrepoint à Hulk de Bruce Banner. Elle était Jennifer Walters, une cousine de Bruce Banner qui s’est heurtée à un patron du crime.

Quand elle a tiré, Bruce lui donne une transfusion de son sang pour lui sauver la vie. Lorsque les hommes de main du chef du crime essaient de la tuer à l’hôpital après le départ de Bruce, elle se transforme en She-Hulk et fait court en eux.

Il y a cependant une différence clé avec She-Hulk. Lorsque Hulk redevient Banner, il n’a pratiquement aucun souvenir de ce qu’il a fait. De plus, Bruce ne peut pas contrôler ses transformations.

Jennifer le peut. Et quand elle devient la She-Hulk, elle est capable de maintenir l’intelligence de Jennifer. Cela, à son tour, devient l’objectif de Bruce. Si Bruce ne peut pas se guérir de Hulk, il peut au moins trouver un moyen de vivre avec lui.

Bien que She-Hulk ne soit pas encore dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), c’est essentiellement ce que Bruce réalise dans Avengers: Fin de partie, après avoir décidé que Hulk est une fonctionnalité, pas un bug. Il raconte à ses camarades héros: «Depuis des années, je traite Hulk comme une sorte de maladie, quelque chose dont il faut se débarrasser. Mais alors j’ai commencé à le regarder comme le remède… J’ai rassemblé le cerveau et le muscle. Et maintenant regarde-moi. Le meilleur des deux mondes.”

Pourquoi les fans ne veulent pas de «Hulk intelligent avec« She-Hulk »

Plus tôt ce mois-ci, des informations ont révélé que Mark Ruffalo avait signé pour apparaître dans She-Hulk. Une date de sortie pour cette émission n’a pas été donnée, mais une estimation raisonnable la fixe à 2022 ou 2023.

La logique veut que nous voyions “Hulk intelligent” ou “Professeur Hulk”, comme on l’appelle parfois. Et certains fans sur Reddit sont incertains à cette perspective.

L’un d’eux a déclaré: «Je ne suis absolument pas intéressé par Smart Hulk, pour être parfaitement honnête. Je veux que la colère de Banner écrase l’unité de forme qu’il a réalisée et je veux que Hulk devienne la plus forte qui soit. “

Un autre a accepté, disant: “Je suis avec vous là-dessus. C’était un bon ajout à Fin du jeu, mais je pense que cela enlève beaucoup de potentiel dramatique au personnage. Ils l’ont cloué dans Avengers et Ultron dans une certaine mesure. Hulk devrait être une bombe à retardement, une responsabilité potentiellement aussi dangereuse pour les héros que pour le méchant. Il devrait y avoir plus de malaise à l’avoir avec lui, sachant qu’il n’est qu’à quelques mauvais moments d’être incontrôlable. »

Un de ces Hulks n’est pas comme les autres

En d’autres termes, les fans veulent que le classique Hulk revienne, celui qui les fait rire et applaudir, comme il l’a fait dans The Avengers et Thor: Ragnarok. L’implication semble être que puisque nous avons déjà un Hulk intelligent à She-Hulk, nous n’avons vraiment pas besoin d’en avoir deux. Le Hulk classique ferait un meilleur contraste.

C’est presque l’habitude d’un fan de se plaindre de Hulk maintenant, car le consensus général est que les films ont eu du mal à le comprendre. La plupart des gens n’aimaient pas le film Hulk de 2003 avec Eric Bana, et la version 2008 avec Edward Norton arrive généralement en bas du classement MCU. Les fans ont aimé la performance de Ruffalo mais ont déploré le traitement inconséquent des films à son égard.

Là encore, tout l’argument pourrait être théorique. Un fan suppose: «Je m’attends à ce que l’origine de She-Hulk soit révélée par flash-back. Une brève scène où Jennifer se fait tirer dessus, Bruce donne à Jen la transfusion sanguine, elle se transforme, en maintenant sa personnalité, et il l’aide à contrôler ses capacités (même si j’ai toujours aimé l’idée de Jen de déterminer ses capacités par elle-même). Après cela, nous ne reverrons plus Bruce. “