Certains fans ont loué ce personnage de «Star Wars» pour avoir enseigné les limites et le consentement en silence

En 1977, le monde a été présenté à Luke Skywalker, à la princesse Leia, à Obi-Wan Kenobi et aux autres personnages de la guerre des étoiles. Lorsque Star Wars: A New Hope First est sorti, de nombreux fans ont été instantanément séduits par le film. Cependant, même George Lucas lui-même n’aurait pas pu prédire l’ampleur de la franchise Star Wars au cours des quatre prochaines décennies.

Bien que tous les personnages aient joué un rôle important dans la popularité de Star Wars, ce sont les personnages non humains qui ont vraiment eu le plus grand impact. Des personnages comme R2-D2, C-3PO et BB-8 ont fait leur chemin dans nos cœurs, et parfois, sans même dire un mot.

Le plus récent film de la série emblématique, intitulé Star Wars: The Rise of Skywalker, apporte un autre droïde dont les fans vont tomber amoureux. Seulement cette fois, les fans ne l’aiment pas seulement à cause de sa personnalité mignonne et drôle. Au lieu de cela, les fans aiment instantanément ce personnage parce qu’ils croient qu’il donne des leçons précieuses aux jeunes fans de Star Wars.

Qui est le dernier droïde à apparaître dans un film “Star Wars”?

Le plus récent droïde de la saga Star Wars est D-O. D-O est un petit robot qui est construit avec quelques morceaux différents de ferraille et d’autres pièces. Sa construction principale comprend une roue solitaire qui a un morceau de métal en forme de cône sur le dessus. Le cône agit comme sa tête et la roue est le reste de son corps.

D-O appartenait autrefois à un assassin Sith. Son corps cassé a été retrouvé et réactif par BB-8 qui l’a amené à Rey pour des réparations supplémentaires. Une fois complètement rétabli, il s’est rendu compte qu’il aimait la résistance et voulait les aider de toutes les manières possibles.

Il semblait également admirer BB-8 et le suivait constamment et essayait même d’imiter certaines des choses que son nouvel ami droïde ferait.

‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ est-il un mauvais exemple pour les enfants?

Star Wars: The Rise of Skywalker est sorti à la fin de l’année dernière et est déjà salué par des millions de fans du monde entier. Cependant, il y a quelques personnes qui croient que ce film fait la promotion de la violence contre les femmes.

Bounding into Comics a récemment rapporté que si la plupart des gens qui ont vu le dernier épisode de Star Wars ont vraiment apprécié le film, il y avait une femme qui pensait que certaines scènes avaient en fait «romancé la violence contre les femmes».

Une femme qui s’appelait simplement «Emily» avait écrit un article intitulé Star Wars: The Rise of Skywalker Glorifies Abuse and Assault Against Women.

Dans l’article, Emily dit qu’il y a eu plusieurs scènes où Kylo Ren (un homme) abuse continuellement de Rey (une femme). Emily affirme qu’il y a de nombreux cas où Kylo Ren a agressé, humilié et agressé verbalement Rey. Cependant, Bounding into Comics (et d’autres fans) ont souligné que Kylo Ren était un Sith et Rey était un Jedi.

Parce que les deux faisaient partie d’équipes adverses, il leur a fallu plusieurs fois se battre. Et la violence n’était pas censée «romancer la violence contre les femmes». Au lieu de cela, certaines scènes violentes ont été mises dans le film juste pour mieux illustrer à quel point le côté obscur est vraiment mauvais.

D-O aide à faire la lumière sur le film

De nombreux fans conviennent que le sujet des abus est introduit dans le film, mais il n’est certainement pas romantique. Dans le film, lorsque Rey essaie de réparer D-O, le minuscule droïde prononce les mots «non merci».

Cela amène Rey à croire qu’il a été maltraité et son attitude envers lui s’adoucit rapidement.

Parce que D-O est si catégorique de ne pas vouloir être touché, de nombreux fans croient que c’était un moyen pour les créateurs du film d’enseigner aux fans le consentement et les limites.

Certains fans qui n’ont même pas apprécié le film ont fini par aimer le personnage de D-O uniquement parce que D-O était si déterminé à fixer des limites.

Un fan a dit que D-O dégageait constamment une ambiance qui disait: “Oui, je suis mignonne mais je ne suis pas un objet. Je vous en prie, sortez le f ****.

C’est à cause de cette attitude que de nombreux fans ont estimé que D-O était très comparable.