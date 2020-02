Certains fans suspects Kendall Jenner seraient pris plus au sérieux si elle arrêtait de faire 1 chose

Kendall Jenner est l’un des membres les plus titrés du clan Kardashian-Jenner. Un modèle bien connu, Jenner a travaillé dans l’industrie pendant des années et a été présenté par de nombreuses marques emblématiques.

Elle a également maintenu son rôle dans Keeping Up with the Kardashians, gagnant de la notoriété et contribuant à sa popularité sur les réseaux sociaux. Pourtant, Jenner n’a pas toujours été embrassée par les fans, et plus d’un petit nombre se sont demandé s’il était temps ou non pour le modèle de poursuivre une autre carrière.

Récemment, certains fans de Reddit ont discuté de la crédibilité de Jenner en tant que modèle et de ce qu’elle pourrait commencer à faire pour que les gens la prennent un peu plus au sérieux.

Comment Kendall Jenner a-t-elle commencé la modélisation?

Kendall Jenner | Edward Berthelot / .

Kendall Jenner est née en 1995, l’un des deux enfants nés de Kris Jenner et Caitlyn Jenner, alors connue sous le nom de Bruce Jenner. Élevée dans un cadre somptueux à Los Angeles, en Californie, Jenner a atteint la célébrité à un âge précoce lorsque Keeping Up with the Kardashians a été créée en 2007.

En tant que l’un des plus jeunes membres de la famille, Jenner n’était qu’une jeune fille lorsqu’elle a été mise sous les projecteurs pour la première fois. Cependant, elle savait très jeune qu’elle voulait poursuivre une carrière de mannequin.

Comme indiqué dans Keeping Up with the Kardashians, Jenner a marqué son premier concert de mannequin en 2009, après que sa mère, Kris Jenner, l’a aidée à créer une grande agence de mannequins. Presque instantanément, Jenner a commencé à marcher sur la piste des grandes marques comme Teen Vogue, Chanel, Alexander Wang et Balmain.

Au fil des ans, Jenner est devenue l’un des meilleurs modèles au monde, et facilement l’un des plus reconnaissables. Pendant tout ce temps, Jenner a continué à apparaître sur Keeping Up with the Kardashians aux côtés du reste de sa famille.

Les fans ne sont pas ravis de Kendall Jenner

Bien que Kendall Jenner ait toujours réussi dans son industrie de choix, elle n’a pas toujours été populaire auprès des fans.

Elle a reçu de nombreuses critiques au fil des ans pour diverses choses, notamment pour le fait qu’elle semble avoir un sens du droit à l’égard de l’industrie de la mode, affirmant même qu’elle choisit et choisit les spectacles et les projets auxquels elle veut être associée. et n’est pas comme «ces filles», d’autres mannequins qui font trente spectacles ou plus par saison. Ses commentaires ont suscité la colère des autres modèles ainsi que des fans.

Elle a également été impliquée dans plusieurs controverses au fil des ans, de l’infâme publicité Pepsi à la réalisation de tournages qui, selon les critiques, sont pleins d’appropriation culturelle.

Pour de nombreux fans, elle est le membre le moins intéressant de la famille Kardashian-Jenner, et bien que certains lui donnent des accessoires pour garder sa vie personnelle hors caméra, cela signifie également qu’il y a beaucoup moins de buzz positif autour de son nom.

Que pourrait faire Kendall Jenner pour être pris plus au sérieux?

Récemment, certains fans de Reddit ont discuté de l’avenir de la carrière de Jenner et de son habitude de surexualiser tout. L’image en question était un cadeau que Jenner a présenté sur son Instagram, dans lequel elle semblait nue, recouverte de sacs à main de créateurs coûteux.

Les critiques de Reddit ont déclaré que le modèle serait “tellement plus respecté si elle ne faisait pas ce genre de choses”. D’autres utilisateurs de Reddit ont qualifié la pose de Jenner de «insipide» et ont déclaré qu’elle la comparait à sa sœur cadette, Kylie Jenner, et à son habitude de publier fréquemment des photos presque nues sur les réseaux sociaux.

Il y avait d’autres affiches qui remettaient en question la validité du cadeau lui-même, et de nombreux autres cadeaux Instagram similaires. Il semble certainement que Jenner prend une page du livre de sa famille quand il s’agit de publier des photos suggestives, même si elle prétend vouloir se distancier de la mêlée.

Bien que personne ne puisse dire avec certitude si un changement d’image aiderait ou non Kendall Jenner à être pris plus au sérieux, ce serait un bon point de départ.