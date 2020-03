Certains membres de la famille de Jazz ne souhaitent pas jouer en traînée

La militante des droits trans Jazz Jennings aide souvent ses camarades trans avec leurs propres transitions, d’autant plus que sa chirurgie de confirmation de genre a finalement été achevée. En particulier, Jazz a essayé d’aider sa meilleure amie Noelle, dont la chirurgie du bas n’était pas couverte par l’assurance maladie.

Dans l’épisode du 25 février de la saison 6 de TLC I Am Jazz, «Communication Breakdown», Jazz a travaillé à la mise en place d’une collecte de fonds pour faire une levée de fonds de 15 000 $ pour l’opération de Noelle. Mais quand elle a demandé à ses parents masculins de participer, tout le monde n’a pas sauté sur l’occasion.

Jazz Jennings | Roy Rochlin / .

Jazz a décidé d’organiser une collecte de fonds pour un drag show pour la chirurgie du bas de son amie Noelle

Alors que Jazz se préparait pour le prochain spectacle-bénéfice, elle a réalisé qu’elle n’avait pas assez d’hommes prévus pour jouer. Le frère aîné de l’adolescent du sud de la Floride, Sander Jennings, était le seul artiste masculin qui avait initialement accepté de jouer en dragster.

“Ici je

suis, Sanderella », a plaisanté Sander en essayant sur de hauts talons en préparation de la

performance.

Le récent

Un diplômé de l’Université de Floride a admis que la traînée n’était pas son truc. Pourtant, il

savait à quel point la chirurgie de Noelle était importante pour son bien-être mental, il était donc

prêt à l’essayer.

«Je serai évidemment mal à l’aise de m’habiller en traînée», a déclaré Sander aux producteurs d’I Am Jazz. “Ce n’est tout simplement pas vraiment ce que j’ai jamais fait et ce n’est pas vraiment quelque chose dans lequel je suis, mais ça vaut le coup parce que c’est pour une bonne cause.”

L’adolescente activiste a demandé aux membres de sa famille de participer au spectacle

Une semaine avant le spectacle, Jazz a demandé à son autre frère aîné, Griffen Jennings, ainsi qu’à son grand-père Jack et à son père, Greg Jennings, de se produire également. La star de I Am Jazz a rencontré les trois hommes dans un salon de beauté local pour les aider à enfiler des perruques dans l’espoir qu’ils accepteraient de se synchroniser avec les lèvres lors de la collecte de fonds.

“Je voulais

pour vous demander à trois si vous voulez participer et jouer dans le drag, “s’aventura Jazz

nerveusement.

Jazz’s

grand-père a immédiatement accepté. “Laissez-moi vous dire quelque chose. Pour Noelle, je voudrais

réfléchissez-y », a-t-il dit à sa petite-fille. «Je le ferais vraiment. Elle est spéciale. ”

Jack a dit

Les producteurs de TLC qu’il a accepté parce qu’il savait ce que Noelle représentait pour Jazz. “JE

regardez Noelle comme quelqu’un qui mérite le meilleur », a-t-il dit,« et la première chose

qui me vient à l’esprit: «Pourquoi pas?» »

Jazz était reconnaissante à son grand-père d’avoir fait tout son possible pour aider son amie à accéder à la procédure dont elle avait besoin. «Je suis tellement fière de grand-mère Jack d’avoir accepté et accepté de faire ce spectacle de dragsters», a-t-elle déclaré, «parce que je sais que c’est complètement hors de sa zone de confort.»

Le frère et le père de la star de «I Am Jazz» n’ont pas accepté son invitation

Pendant que Jack

était à bord, Griffen et Greg n’étaient pas sûrs de vouloir s’habiller

traîne. “Griffen et papa, ils sont un peu plus inquiets”, a déploré Jazz.

“Ses

ça n’arrivera probablement pas. Je déteste le dire “, a déclaré Greg à son déçu

fille.

Griffen

d’accord, disant qu’il ne se sentait pas à l’aise de porter des vêtements féminins ou

effectuer. “Ce n’est pas mon truc. Ce n’est pas le truc de papa », a-t-il dit à Jazz. “Ce n’est pas

l’une de nos choses. ”

La star de I Am Jazz a expliqué qu’il était plutôt un genre de personne en coulisses. “Je n’ai aucun problème avec les gens qui traînent”, a déclaré Griffen. “Je ne veux pas être celui qui fait le divertissement.”

Jazz contesté

Griffen, demandant comment il savait ce qu’était son «truc» s’il n’avait jamais joué dans

traîne. “Je sais que ce n’est pas mon truc parce que le maquillage n’est pas mon truc,”

Griffen répondit franchement. “Cela a juste à voir avec ce que je suis à l’aise

avec, et je ne suis pas à l’aise pour mettre du maquillage, des robes et des talons. “

Le père de Jazz a accepté, ajoutant: “Je ne suis pas à l’aise avec les talons, et je ne porte pas de jupes … Vous semblez déçu, et je suis vraiment désolé, Jazz.”

Greg a dit aux producteurs de I Am Jazz qu’il trouverait toujours un moyen d’aider et de s’assurer que la collecte de fonds du drag show était un succès, même s’il n’était pas prêt à se transformer en drag queen. “Je ne suis tout simplement pas quelqu’un qui va monter sur scène et descendre une passerelle”, a-t-il expliqué. “Mais je veux vraiment soutenir Noelle, donc je vais penser à une autre façon d’aider tout le monde.”

Alors que le jazz

déçue et inquiète pour le spectacle, elle a accepté la décision de sa famille.

“Je ne veux pas

être trop énergique parce que quand j’étais plus jeune, je voulais porter une robe, et je

était bouleversée quand je devais porter des vêtements de garçon », a-t-elle déclaré aux producteurs de TLC. “Et son

le contraire pour eux. Mais je ne vais pas mentir, je suis assez déçu, surtout

en moi-même, parce que je pensais que ça allait être plus facile à réaliser, et je

je ne veux pas laisser tomber Noelle. “