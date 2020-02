Certains souhaitent que Kylie Jenner fasse don de son argent au lieu de le dépenser pour cela

Ce n’est pas comme si la famille Kardashian / Jenner était connue pour être subtile sur la façon dont elle faisait les choses. Ils sont célèbres pour leur approche exagérée de la vie et pour beaucoup de fans, c’est exactement ce qui les rend si fabuleux.

Mais pour d’autres, la marque de démesure KarJenner porte un peu mince. Il a toujours été clair que leur vie est différente de la nôtre, mais récemment Kylie Jenner a fait quelque chose qui a frustré les gens. Juste parce que vous pouvez vous permettre n’importe quoi, cela signifie-t-il que vous devriez gaspiller votre argent sur tout? Ne pourraient-ils pas mettre un peu d’énergie pour rendre le monde meilleur?

Kylie Jenner a organisé une fête d’anniversaire pour Stormi

Lorsque Stormi a eu deux ans, personne n’a été surpris de voir que Jenner lui avait organisé une fête élaborée. Mais lorsque les photos ont frappé Instagram, les gens ont été surpris. Ce n’était pas seulement une fête extravagante – Jenner avait créé un parc à thème entier pour sa fille, appelé StormiWorld.

Les gens sont entrés dans StormiWorld par une tête géante gonflable Stormi, et les choses ne sont pas devenues plus normales après cela. À l’intérieur, il y avait des manèges, des jeux de griffes où les gens pouvaient gagner des oreillers Stormi, une boutique de cadeaux sur le thème de Stormi et des zones présentant deux choses que Stormi aime: Frozen et Trolls. Les gens portaient même de grosses têtes Stormi.

Jenner peut certainement se permettre un spectacle comme celui-ci. Mais les fans commencent à se demander si elle devrait vraiment.

Certains fans ne sont pas impressionnés

Lors d’une discussion sur Reddit, les opinions sur le parti étaient mitigées. Beaucoup de gens pensaient que c’était beaucoup trop, même en disant que c’était «Kylie apprenant à Stormi à être narcissique». Bien sûr, l’enfant n’est pas le coupable ici, comme l’a souligné une personne, en disant: «Stormi est beaucoup trop jeune, les fêtes à cet âge peuvent être plus pour les adultes que pour les enfants. Je pense que c’est la façon dont Kylie montre sa propre obsession pour sa fille. Je pense que si ma mère organisait une fête comme celle-ci pour moi, je grandirais en pensant qu’elle était la narcissique… et je serais gênée. “

Les gens se sont également demandés si l’enfant de deux ans pouvait même profiter d’un événement aussi élaboré. «Également pauvre Stormi. Les bébés / tout-petits sont facilement stimulés et c’est tellement stressant pour eux lorsqu’ils le font. C’est tout ce à quoi je pouvais penser en regardant l’histoire Instagram de Kylie. J’étais comme “Pauvre bébé, c’est probablement si écrasant.”

Comme certains l’ont dit dans un autre fil Reddit, tout cet argent pourrait être mieux utilisé. «C’est dégoûtant. Je suis désolé, Stormi n’a pas besoin de tout cela. DONNEZ Kylie. ”

Étant donné que les gens estiment que StormiWorld doit avoir coûté au moins 100 000 $, il est difficile de contester cette idée.

D’autres pensent que la fête s’est très bien passée

Certains fans pensent que les gens devraient simplement se détendre. Bien sûr, c’était beaucoup pour une petite fille, «mais si vous aviez autant d’argent qu’elle, ne voudriez-vous pas le dépenser comme vous le souhaitez? Esp pour quelque chose célébrant le premier enfant et pour que vos amis s’amusent / apprécient? Sa défaite sur le dessus, mais c’est la nature de cette fam et a toujours été, lol. “

Pour les fans de Jenner, c’est exactement ce que les parents font pour les anniversaires de leurs enfants – elle a juste les ressources pour le faire plus grand. Ils ne pensent pas que c’était trop pour la petite fille, soulignant que «dans la plupart des photos de stormi que vous voyez, elle semble s’amuser. Elle a peut-être été trop stimulée, mais elle n’a probablement paniqué qu’une ou deux fois. Oui, Kylie avait des trucs pour les adultes et les autres enfants, mais elle organise une fête pour tout le monde, mais Stormi semblait toujours s’amuser. La plupart des fêtes extravagantes que les parents organisent sont pour les enfants ET LES PARENTS, surtout à cet âge. »

Il y a de fortes chances que Stormi ne se souvienne même pas de cette fête, donc elle ne sera probablement pas endommagée par celle-ci. Mais les gens espèrent que Jenner apprendra à penser au reste du monde. De cette façon, à mesure que sa fille grandit, elle peut lui apprendre à avoir de la compassion pour les gens qui ne vivent pas dans StormiWorld mais doivent survivre dans le monde réel.