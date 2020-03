Ces 10 plantes peuvent remplir votre maison d’énergie positive.

L’étude des plantes et de leurs bienfaits pour la santé est un sujet qui remonte à l’Antiquité. On pense que l’herboristerie était à l’origine pratiquée par les chamans dans le cadre de leurs sorts et de leurs sorts, car chaque plante aurait des propriétés “magiques” pour guérir certaines maladies.

Ces pratiques sont toujours pratiquées aujourd’hui où l’on a découvert qu’en plus d’être bonnes pour les problèmes de santé, les plantes ont des caractéristiques uniques pour améliorer les environnements et éliminer les énergies négatives.

Si vous souhaitez améliorer l’ambiance de votre maison, nous vous recommandons ces 11 plantes:

01. Aloe vera

Aussi connue sous le nom d’aloès, l’aloe vera est considérée comme la “plante d’immortalité” car elle offre plusieurs bienfaits pour la santé en fonctionnant comme un hydratant pour la peau.

À la maison, cette plante aide à protéger les espaces des énergies négatives et est utilisée dans de nombreux rituels.

02. Lys de paix

Il fait partie du genre Spathiphyllum et est considéré comme l’un des plus résistants aux environnements inhospitaliers. On dit que cette plante attire et promeut la paix dans nos maisons, et donc dans notre vie quotidienne.

03. Cactus

Ses soins sont si simples et ses avantages si grands qu’ils font du cactus une plante idéale pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps pour s’en occuper, en échange ils protégeront votre maison des mauvaises influences.

04. Jasmine

Ils sont parfaits pour attirer le bonheur, la célébrité, l’argent et même deux personnes. Lorsque vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à prendre soin d’une de ces plantes, en plus de laquelle vous donnerez plus de couleur et de joie à vos espaces au sein de votre maison.

05. Eucalyptus

Il est largement utilisé en médecine car il favorise le bien-être et la santé émotionnelle et spirituelle. Votre maison sera remplie d’énergie, car l’eucalyptus la protégera des mauvaises énergies.

Placez-le dans votre espace de travail ou votre chambre pour avoir une bonne influence sur la prospérité et la réussite financière.

06. Menthe

En plus de son goût et de son odeur délicieux, la menthe est très importante dans le monde à base de plantes car elle a la force et la capacité d’éliminer les énergies négatives des espaces intérieurs et extérieurs. La menthe poivrée protégera votre maison de la magie noire et attirera chance.

07. Basil

Cette herbe, considérée par les anciens Grecs comme la plus puissante en sorcellerie, attire la bonne volonté et les énergies positives. Mettez-le sur vos fenêtres et autour de votre porte pour attirer de bonnes vibrations.

08. Chrysanthème

L’un des meilleurs pour la protection de notre santé et de notre bien-être. Ces plantes sont considérées comme un guide spirituel pour nos sages ancêtres.

09. Orchidée

Les orchidées purifient l’air, éliminent les énergies négatives et remplissent également votre maison d’un parfum riche. Si vous voulez améliorer votre sommeil et dormir plus paisiblement, placez-en un dans votre chambre pour vous réveiller avec une meilleure attitude.

10. Thym

Il fonctionne parfaitement pour purifier tous les environnements de notre maison, car ils ont des propriétés nettoyantes qui filtrent les énergies négatives afin que les positives puissent entrer.

11. Bambou

Ils sont considérés par les Asiatiques comme une amulette pour la positivité et la bonne chance, car ils expulsent les énergies négatives, favorisant les positives et offrant une protection.

