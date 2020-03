Ces 11 femmes sont considérées comme une beauté insolite. Ils vous voleront sûrement votre regard.

Le concept de «beauté» a changé au cours des dernières années. Il y a de plus en plus de marques de mode qui ont choisi de montrer de vraies femmes dans leurs campagnes qui rompent avec le schéma imposé par la société qui définit si quelque chose est beau ou non.

Ce courage de montrer au monde que le concept est très subjectif et qu’en réalité toute femme est belle à sa manière, est une grande vision qui nous rend fiers en tant que société.

Aujourd’hui, nous voulons vous montrer le profil de 11 femmes que nous considérons comme ayant une beauté inhabituelle qui vous fera sûrement vous tourner pour les voir.

Anok Yai

Son saut dans le monde de la mode était inattendu. Tout s’est passé avec une photo qu’elle a publiée à l’âge de 19 ans et qui est heureusement tombée entre les mains de l’agence de mannequins Next Models. Maintenant, elle a un contrat avec l’agence et de grandes aspirations.

Nyané Lebajoa

Elle a commencé en tant que personnalité publique sur Instagram pour montrer ses créations et ses looks incomparables, réalisant que plus de 800000 personnes l’ont suivie parce qu’elles aiment ses expériences de mode.

Katarzyna Jujeczka

La jeune Polonaise a eu de la chance en montant à bord d’un train, car c’est là qu’un recruteur de mannequins l’a vue et savait qu’elle avait du potentiel pour le monde de la mode. Katarzyna a participé à des défilés pour Calvin Klein, Prada et Christian Dior.

Unia Pakhomova

Bien que beaucoup croyaient qu’elle ne le ferait pas, la jeune femme russe a rejoint une agence de mannequins et a excellé dans les actions avec Gucci, Alexander Wang et Balenciaga. Elle ne s’est jamais méfiée de son apparence et a montré au monde qu’elle était une femme à succès.

Kseniya Rain

Il a sauté aux yeux du public avec ses portraits. En plus d’être une grande artiste, son physique et son esthétique sont tombés amoureux de milliers de followers.

Maria Oz

Son apparence aux grands yeux a capté l’attention de ses adeptes, qui considèrent ses traits pour la rendre très spéciale. En plus de son attrait physique, María est la réalisatrice de courtes vidéos qui ont fait d’elle une star.

Main de saule

Son look de princesse Disney lui a ouvert un avenir prometteur dans l’industrie de la mode. À seulement 18 ans, il a collaboré avec des marques telles que Prada, Valentino, Chanel, Dolce & Gabanna, Alexander McQueen, etc.

Marjan Jonkman

Elle est l’un des modèles les plus recherchés par les grandes marques, elle est considérée comme la muse hollandaise de Saint Laurent.

Meghan Collison

Son estime de soi a réussi à capter l’attention de marques comme Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Prada, Louis Vuitton, Givenchy et Valentino.

Ellia Sophia

Sa beauté est si inhabituelle qu’elle a été nommée par le magazine Vogue comme l’une des principales stars de 2018. Sans aucun doute, son visage a réussi à attirer l’attention de plusieurs grandes marques de l’industrie de la mode.

Shudu Gram

Le modèle virtuel, moulé en 3D, est devenu une icône de la mode après avoir une génétique impeccable. Shudu a récemment joué dans un clip de Rihanna et a conquis Internet.

