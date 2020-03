Ces 11 photos montrent que les femmes ont des super pouvoirs

Les vraies super héroïnes

Selon la science, plusieurs études ont montré que les femmes ont des compétences que les hommes: elles peuvent voir plus de couleurs qu’un homme, ont un système immunitaire plus fort, sont plus complètes et intuitives que les hommes, possèdent les capacité à détecter le danger.

En plus de ce qui précède, nous vous laissons une galerie qui montre que vous n’avez pas besoin d’aller au cinéma à la recherche de personnes aux super pouvoirs, vous pouvez les voir tous les jours n’importe où.

1.- Ils peuvent donner la vie.

Si nous devons mettre en évidence un merveilleux super pouvoir, c’est porter un bébé et accoucher.

2.- Ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois.

Selon une étude, les femmes réussissent mieux à effectuer plusieurs tâches en même temps.

3.- Elles peuvent être mères et aller dans l’espace.

Eileen Collins est devenue la première femme pilote et la première femme commandant d’une navette spatiale. Elle encourage les autres à relever de nouveaux défis, peu importe leur difficulté.

4.- Être primordial dans la recherche pour sauver la planète.

Nadia en est un exemple. Elle a commencé à ramasser les ordures chaque fois qu’elle le pouvait. Ses camarades de classe se sont moqués d’elle en disant «junk girl» mais plus tard, elle a inspiré des milliers de personnes qui suivent son exemple dans le monde entier pour garder les rues propres.

5.- Soyez brillant à tout âge.

Helen van Winkle est une femme qui, à 87 ans, a réussi à créer sa marque, se souciant très peu ou rien si elle la jugeait provocante, flashy ou controversée.

6.- Restez toujours belle.

Leurs masques ne ressemblent peut-être pas à ceux de Batman ou de Spider-Man, mais ceux qu’ils portent sont destinés aux soins de la peau. Ils ne cherchent pas à cacher leur identité, mais que tout le monde les voit et sache qui ils sont.

7.- Soyez de grands explorateurs

Ann Daniels a réalisé un groupe de très peu. Elle est la première femme à atteindre à la fois le pôle nord et le pôle sud. Il a également fait son premier voyage aux pôles alors que ses triplés n’avaient que 18 mois.

8.- Ce sont des chauffeurs très prudents.

Vous avez sûrement entendu à plusieurs reprises quelqu’un se plaindre de la façon dont les femmes gèrent, mais si vous pensez vraiment que c’est le reste qui ne va pas, elles se plaignent d’être lentes lorsqu’elles vont à la vitesse autorisée. Ils s’enfuient parce qu’ils sont enclins à entrer en collision, quand c’est l’autre conducteur qui n’a pas cette ville et qui saute les panneaux de signalisation.

9.- Ils peuvent rester en forme et prendre soin de leurs enfants.

Dernièrement, la pratique de suivre des cours de yoga pour les mères et les enfants est devenue populaire. Ils montrent qu’ils peuvent s’entraîner et passer du temps avec leurs enfants en même temps.

10.- Ils peuvent devenir la vraie “femme araignée”

Tori Allen est une jeune femme d’Afrique de l’Ouest qui a escaladé plus de falaises que toute autre personne dans son pays.

11.- Ils peuvent courir des marathons, même avec des talons.

Irene Sewell est une ancienne danseuse qui a établi un record du monde en parcourant 43 km en talons hauts. Il a fallu 7 heures et 28 minutes pour y parvenir.

Quels autres super pouvoirs ajouteriez-vous? Partagez ce post pour que plus de gens apprécient nos super héroïnes authentiques.

