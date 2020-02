Ces 2 acteurs peuvent rivaliser pour jouer Moon Knight dans le MCU

Avec la sortie de Disney +, Marvel Cinematic Universe (MCU) divisera son contenu entre le cinéma et le petit écran à l’avenir, entamant un dialogue entre les deux médiums, dans lequel les histoires sur des plateformes opposées s’entrelacent et dépendent les unes des autres. Autrement dit, alors que Moon Knight est sur le point d’être un prochain spectacle Disney + Marvel, l’acteur choisi pour incarner le personnage entrera probablement dans le paysage cinématographique, signant un contrat pour apparaître dans des films composites si nécessaire.

Moon Knight et Spider-Man | Marvel via .)

SPIDER-MAN, MOON KNIGHT

Alors, qui est Moon Knight, pourquoi le personnage est-il important, et qui est le plus susceptible de représenter le fils d’un rabbin devenu agent de la CIA, devenu mercenaire moralement gris?

Ce que vous devez savoir sur Moon Knight

Bien que le MCU ne s’en tient pas toujours aux origines de la bande dessinée, il est probable que Moon Knight conservera une partie de son héritage historique. Moon Knight – également connu sous le nom de Marc Spector – est le fils d’un rabbin dont la famille a fui l’Europe pour échapper à l’Holocauste dans les années 1930. (Si le personnage doit exister dans la chronologie actuelle, post-Avengers: Endgame, ce conte d’origine peut recevoir des ajustements).

En vieillissant, Marc Spector a fini par rejeter les voies de son père – sa boussole morale face au nord, sa compassion, etc. – et il a embrassé le matérialisme, comme le note Marvel Fandom. Il est devenu un boxeur poids lourd avant de devenir un U.S Marine, et finalement un agent de la CIA. Après une série d’événements malheureux – et un peu trop de chagrin – qui ont laissé Spector méfiant envers la CIA, il est devenu un mercenaire, passant des années comme arme à feu.

En mission au Soudan, Spector a été tué. Cependant, lorsque son cadavre a été placé aux pieds de la statue du dieu de la lune, il s’est soudainement levé, croyant que le dieu de la lune lui avait rétabli sa vie pour agir comme le chevalier de la vengeance de la lune, et ainsi de suite.

Qui jouera Moon Knight: Daniel Radcliffe ou Pedro Pascal?

Alors que plusieurs rumeurs indiquent que Daniel Radcliffe est l’homme destiné à jouer à Moon Knight, y compris We Got This Covered, Geek Tyrant, Cosmic Wonder, etc., il n’est pas le seul acteur qui aurait un bon tir sur le rôle.

Radcliffe viendra probablement en tête-à-tête avec un autre acteur qui est en train de devenir un nom familier: le leader mandalorien Pedro Pascal. Selon Marvel Insider Mikey Sutton, Pascal “clique sur les bons boutons” pour le rôle aux yeux du studio. Sutton a déclaré:

… L’étoile du Mandalorien commence vraiment à s’envoler. Selon plusieurs sources internes à qui j’ai parlé, le Mandalorien lui-même – Pedro Pascal – est sur la liste des acteurs envisagés pour jouer Moon Knight pour le MCU. Ils soulignent qu’aucune discussion ou négociation n’a encore commencé mais Pascal clique sur les bons boutons pour le rôle…

Mikey Sutton, Geekosity: All Things Pop Culture

Alors, qui sera-ce? Marvel Studios choisira-t-il un homme intimement lié au garçon qui a vécu, ou un homme à jamais lié à la franchise Star Wars? Bien qu’aucune confirmation n’existe, les rapports suggèrent que l’un de ces deux acteurs accrochera le rôle-titre, devenant une partie d’un autre univers cinématographique extrêmement réussi. Pour l’un ou l’autre acteur, rejoindre le MCU signifiera rejoindre un autre paysage avec un fan massif et un héritage à défendre.