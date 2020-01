Ces 3 Avengers méritent un meilleur traitement dans le MCU

L’univers cinématographique Marvel (MCU) a, en grande partie, fait preuve de diligence raisonnable pour donner vie aux personnages de bandes dessinées. La plupart des interprétations rendent hommage au matériel source tout en tenant compte des libertés créatives pour tenir compte des légalités et des différences entre l’écrit et l’écran.

Président de Marvel Studios / Producteur Kevin Feige, Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo et Jeremy Renner de «Avengers: Endgame» de Marvel Studios | Matt Winkelmeyer / .)

Tony Stark de Robert Downey Jr. était une œuvre de pure perfection – la disposition, l’apparence, le voyage loin de l’égoïsme. Tout sur Stark était sur le point. Il en va de même pour Captain America; Chris Evans incarnait parfaitement le caractère droit et moralement honnête, et le rendait même plus sympathique que beaucoup ne le pensaient. Nous, les humains – vivant dans le gris – ne pouvons pas toujours nous lier à de tels héros altruistes. Cependant, tous les caractères MCU n’ont pas reçu le même traitement.

En analysant la valeur que certains personnages apportent aux bandes dessinées Marvel, les histoires d’origine fascinantes qu’ils conservent, la dynamique à laquelle ils contribuent et ou les voyages narratifs qu’ils endurent, Marvel Studios a laissé tomber le ballon à plusieurs reprises. En bref, beaucoup conviendraient que le MCU a échoué aux trois principaux Avengers énumérés ci-dessous.

1. Hawkeye

Dans les bandes dessinées, Clint Barton (Hawkeye) se bat sur plusieurs équipes – et ne se bat pas toujours pour les bons gars prototypiques. En d’autres termes, sa boussole morale ne pointe pas toujours vers l’héroïsme, et sa complexité mérite plus d’attention qu’un moment dans Avengers: Fin de partie.

Dans Avengers: Fin de partie, il devient Ronin – se lançant dans un voyage sombre défini par des tendances meurtrières. Et, même si les fans pensaient que ce serait le moment où le personnage recevrait enfin une certaine complexité et de la valeur, il revient rapidement pour se battre aux côtés des Avengers. Et tous ses anciens amis ne semblent pas en phase avec ses récentes sorties en tant que justicier lors d’une série de tueries. Il y avait de la place pour le drame de personnage ici, et c’était mal.

Hawkeye méritait également une tranche autonome – une tranche qui plongerait dans son histoire d’origine et sa vie en tant que père et mari. Alors que les fans recevront une série Disney +, cela servira probablement de moyen de transmettre l’arc et la flèche à Kate Bishop. Espérons que le spectacle plonge dans Barton pour compenser son manque d’exploration jusqu’à ce point.

2. Machine de guerre

War Machine sert pratiquement d’associé à Iron Man dans le MCU. Il porte un costume similaire à Tony Stark, a des capacités similaires lorsqu’il vole dedans, et manque de qualités typographiques et de traits de personnalité pour faire de lui plus qu’une autre main dans une grande grande bataille.

Un film War Machine a été presque éclairé par Marvel; Cependant, étant donné que le personnage n’a pas réussi à piquer la curiosité parmi la fanbase MCU, un tel film aurait probablement été une tentative de racheter une erreur, par opposition à un effort pour développer un personnage. War Machine n’est pas un individu avec des motivations personnelles clairement définies dans le MCU, mais dans les bandes dessinées, il l’est.

Marine décorée et ancien pilote au Vietnam, War Machine devient même le commandant de terrain de la Superhero Initiative. Il est un leader et un homme dont l’histoire courageuse définit son ascension dans le monde des super-héros. Cependant, de tels faits ne reçoivent pas une exploration adéquate dans les films, laissant place à un personnage qui existe uniquement dans le but de soutenir, n’apparaissant qu’en cas de besoin.

3. Hulk

Alors que Marvel Studios se débrouillait plutôt bien avec Hulk, réussissant à établir un arc malgré les légalités empêchant une histoire d’origine, tout s’est effondré dans Avengers: Fin de partie. Dans Avengers: Fin de partie, le personnage est devenu une blague – un professeur tamponnant résilient pour utiliser la force de son homologue en cas de besoin.

Sans oublier que le professeur Hulk est censé représenter la coexistence mutuelle de Hulk et Banner. Cependant, l’illustration fournie laissait à Banner le contrôle de la personnalité de Hulk, tout en portant son corps et sa taille verts pour Instagram. Sans oublier, l’histoire du professeur Hulk a été expliquée en quelques instants, et le personnage – tout au long de la saga – est devenu le Worf. En d’autres termes, le gars que tout le monde détruit dans une bataille pour prouver leur puissance. Hulk est un personnage extrêmement puissant, vital pour le monde Marvel, et le paysage filmique l’a considérablement réduit.