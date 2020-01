Ces 3 blagues de la série NBC Comedy ont-elles prédit l’ère #MeToo?

30 Rock de NBC était une classe de maître en écriture de blagues sur sitcom, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il a été créé par l’ancienne scénariste en chef de Saturday Night Live Tina Fey. Conan O’Brien (également un ancien de la SNL) a expliqué à Fey sur son podcast à quel point les blagues étaient complètes sur 30 Rock. Mais non seulement ils sont intelligents, d’actualité et rigolos, mais beaucoup de blagues sur 30 Rock étaient bien en avance sur leur temps. Tout au long des sept saisons, il y a plusieurs références aux bosses hollywoodiens que nous connaissons maintenant en tant qu’agresseurs. Ces figures puissantes, notamment Harvey Weinstein et Bill Cosby, ont été dénoncées par le mouvement #MeToo pour être des creeps. Mais des années auparavant, 30 Rock a évoqué son comportement sournois de manière pas si subtile. C’est un peu effrayant de revenir en arrière et de revoir ces 30 épisodes Rock avec les connaissances que nous avons aujourd’hui.

Tina Fey et Jane Krakowski sur place pour 30 Rock | Jeffrey Ufberg / WireImage

L’un des épisodes de la saison 3 faisait référence à Bill Cosby

Dans un épisode de la saison 3 de 30 Rock, le personnage de Tracy Morgan, Tracy Jordan, joue, alors Jack Donaghy, joué par Alec Baldwin, propose un plan pour ramener Tracy à son travail dans le sketch sketch TGS. Jack a un employé de NBC – quelqu’un qu’il présente comme «Rick de la comptabilité» – prétend être Bill Cosby lors d’un appel téléphonique à Tracy.

«Je me suis arrangé pour qu’une des idoles de l’enfance de Tracy lui tende la main», explique Jack à Liz Lemon, interprétée par Fey. Il appelle Tracy, et Rick de la comptabilité dit, usurpant le rythme et le ton de Cosby: “Je veux que vous reveniez au TGS pour les gens qui aiment les blagues et les choses.” L’idée de Jack se retourne immédiatement.

“Bill Cosby?!” Répond Tracy. “Vous avez eu beaucoup de culot de me téléphoner après ce que vous avez fait à ma tante Paulette!”

“Je pense que vous me confondez avec quelqu’un d’autre”, répond Rick / faux Bill Cosby.

Tina Fey, Tracy Morgan et Jane Krakowski | Harold Cook / FilmMagic

«1971! Cincinnati! »Crie Tracy. “Elle était la serveuse de cocktail avec l’œil tombant!”

“Je suis le gars avec le pudding -” Rick essaie d’interrompre, faisant référence aux publicités Jell-O populaires de Cosby des années 90.

“Jack, pourquoi voudriez-vous me faire parler à cet homme?” Est la dernière chose que nous entendons Tracy dire.

Compte tenu des multiples femmes qui ont accusé Cosby de droguer leurs cocktails et de les violer, cette blague a une préfiguration incroyable (et écoeurante). Les 30 auteurs du Rock étaient-ils au courant des crimes de Cosby avant le public?

Les acteurs et l’équipe de «30 Rock» étaient-ils au courant des allégations?

La publication Uproxx a rapporté en 2016 que la blague était entièrement ce que vous pensiez qu’elle était (ou, ce que vous savez maintenant qu’elle est). Uproxx a interviewé le showrunner Robert Carlock pour obtenir le scoop. Il leur a dit que Fey était au courant des méfaits de Cosby et cherchait à les critiquer depuis son passage à Saturday Night Live.

“Si vous revenez à” Weekend Update “, Tina [Fey] a broyé cette hache depuis longtemps », a déclaré Carlock. “Ce n’était pas un accident”

Le showrunner a également partagé que la blague de Bill Cosby était à l’origine encore moins subtile, mais ils ont dû la retravailler. Carlock se souvenait:

De ma mémoire, la blague était plus manifeste. Et parce qu’il n’avait été reconnu coupable de rien… nous avons dû le reformuler pour être un peu plus obtus… Et Hannibal Buress était l’un de nos écrivains – et il l’a fait passer au niveau supérieur.

Le comédien debout Hannibal Buress est connu pour avoir dénoncé le comportement de Cosby dans l’un de ses sets (bien avant que quelqu’un d’autre n’ose). Sa présence dans la salle des écrivains a sans aucun doute contribué à cette référence en avance sur Cosby.

D’autres personnages faisaient référence à des chiffres #MeToo dans «30 Rock»

Les 30 écrivains Rock ont ​​également fait référence au célèbre monstre hollywoodien Harvey Weinstein dans la saison 6.

Tracy avertit Jenna de ne pas jouer avec l’artiste parodique Weird Al après que la chanteuse farfelue continue de se moquer des chansons de Jenna.

“Oh s’il te plait,” répond Jenna. “Je n’ai peur de personne dans le monde du spectacle. J’ai refusé le sexe avec Harvey Weinstein à pas moins de trois reprises, sur cinq. »

Oui!

Weinstein est une sorte d’enfant affiche du mouvement #MeToo (s’il y a une telle chose). Il a été le premier grand nom à tomber, créant un effet domino pour plusieurs personnalités puissantes abusives à Hollywood, ainsi que dans d’autres industries. L’histoire de Weinstein reste l’une des plus importantes, en raison de son statut de producteur à succès et de son influence sur l’industrie cinématographique. Sans parler, il a en fait admis l’un des agressions sur bande. Bien que les journalistes aient depuis prouvé que des empires médiatiques comme NBC écrasaient toutes les pièces à succès de Weinstein, les écrivains de 30 Rock faisaient ce qu’ils pouvaient pour crier à la dérision.

Jenna Maroney raconte également à Kenneth la page sur Weinstein dans ’30 Rock ‘Saison 7

La préfiguration #MeToo revient à nouveau dans 30 Rock Saison 7, lorsque Jenna dit à Kenneth la page: «Écoutez, je comprends. Je sais comment les anciens amants peuvent vous garder longtemps après leur départ. À certains égards, je suis toujours coincé sous un Harvey Weinstein évanoui et c’est Thanksgiving. ”

30 L’écrivain rock Tracey Wigfield a déclaré à USA Today que même s’ils avaient entendu des chuchotements, ils ne cachaient aucun secret pour Weinstein. C’était plus une blague sur les chuchotements eux-mêmes.

Jane Krakowski pendant le tournage de 30 Rock | Jeffrey Ufberg / WireImage

“Nous n’essayions pas de faire allusion aux secrets que nous connaissions à son sujet”, a-t-elle précisé. “Je pense que nous faisions juste une blague basée sur sa réputation.”

Il faudra plus d’une décennie avant que de véritables accusations soient portées contre Weinstein ou Cosby et que la question du harcèlement et des abus sexuels soit prise au sérieux par les médias. Cependant, nous saluons ces auteurs de comédies du début des années 2000 pour avoir dit la vérité au pouvoir de la seule manière qu’ils savaient: écrire des blagues sur les secrets ouverts les plus sombres d’Hollywood dans leur sitcom de réseau sur le lieu de travail de réseau faible à moyen. Ou, comme l’appelait Fey dans son livre, Bossypants: «la 102e émission de télévision la plus populaire de 2006.»